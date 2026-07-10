Chieftec yeni Iceberg Pro soğutma sistemini tanıttı: Su bloğundaki özgün türbin

Bilgisayar bileşenleri pazarının önde gelen oyuncularından biri olan Chieftec, yeni Iceberg Pro sıvı soğutma sistemi hakkındaki tüm detayları açıkladı. İlk kez Computex 2024 fuarında sergilenen bu cihaz, sadece CPU'yu değil, çevresindeki önemli bileşenleri de soğutmaya odaklanan yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor.

Iceberg Pro modeli, önceki Iceberg 360 fikirlerinin mantıksal bir devamı olup, üç adet 120 mm fan ile donatılmış 360 mm'lik bir radyatöre sahiptir. Ancak yeniliğin temel özelliği, işlemci bloğunun (su bloğu) üzerine monte edilmiş küçük bir santrifüj fan veya halk arasındaki adıyla "türbin" olmasıdır. Bu çözüm, kasa içindeki hava sirkülasyonunu iyileştirmeye hizmet eder.

Bileşen sıcaklıklarını düşürmede verimlilik

ixbt.com'a göre, Chieftec mühendisleri bu küçük türbinin faydasını rakamlarla kanıtladılar. Şirketin yaptığı testler, ek fanlı sistemin standart sıvı soğutuculara kıyasla anakart üzerindeki güç alt sisteminin (VRM) sıcaklığını 7 derece, SSD sürücüsünü 5 derece ve RAM modüllerini 3 derece daha düşük tutabildiğini gösteriyor.

Bu değerler, özellikle yüksek güçte çalışan ve ısınmaya meyilli modern oyun bilgisayarları ile iş istasyonları için oldukça önemlidir. Çünkü VRM bileşenlerinin aşırı ısınması, işlemci performansının düşmesine (throttling) yol açabilir. Chieftec, bu sorunu kompakt ve etkili bir yöntemle çözmeye çalışmıştır.

Iceberg Pro pazara iki farklı modifikasyonla sunulacak. Bunların birbirlerinden tek farkı kutu içeriğindeki fanlardır: Kullanıcılar tercihlerine göre ışık efektli (RGB) veya klasik görünümlü fanlı versiyonları seçebilirler. Cihazın toplam ağırlığı 1,69 kg'dır.

Geniş kapsamlı uyumluluk

Yeni soğutma sistemi sadece en güncel platformlarla değil, aynı zamanda eski soketlerle de uyumlu olmasıyla şaşırtıyor. Aşağıdaki platformları desteklemektedir:

Intel: LGA 1851, LGA1700, LGA1366, LGA 1200, LGA 115X ve hatta LGA2011;

AMD: AM5, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2 ve FM1.

Radyatördekiler de dahil olmak üzere sistemdeki tüm fanlar, dakikada 500 ile 2200 devir (RPM) arasında çalışma özelliğine sahiptir. Bu durum, kullanıcının gürültü seviyesi ile soğutma performansı arasında hassas bir denge kurmasına olanak tanır. Chieftec henüz yeni ürünün resmi fiyatını açıklamasa da, önümüzdeki aylarda dünya pazarlarında satışa sunulması bekleniyor.