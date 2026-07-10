HMD, 90 dolarlık yeni Arc 2 akıllı telefonunu tanıttı

·0·Teknoloji
HMD, 90 dolarlık yeni Arc 2 akıllı telefonunu tanıttı

HMD Global, uygun fiyatlı cihaz yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Üretici, geçen yılki modelin mantıksal devamı olan yeni HMD Arc 2 akıllı telefonunu resmen tanıttı. Modern bir tasarıma ve günlük ihtiyaçlar için gerekli teknik özelliklere sahip olan bu cihaz, öncelikle bütçe dostu ürün arayan kullanıcı segmentine hitap ediyor. Bu bilgi Ixbt.com tarafından bildiriliyor.

ixbt.com'a göre, yeni model dış görünüş olarak selefine çok benzese de donanım tarafında önemli güncellemeler içeriyor. Özellikle cihaz artık daha verimli ve enerji tasarruflu bir platformda çalışıyor. Bu durum, akıllı telefonun genel çalışma hızını artırırken pil ömrünün daha uzun süre korunmasını sağlıyor.

Teknik özellikler ve ekran yetenekleri

HMD Arc 2 akıllı telefonu 6,52 inçlik IPS ekranla donatılmıştır. Ekran HD+ çözünürlüğe sahip olup 60 Hz yenileme hızını desteklemektedir. Bu değer amiral gemisi seviyesinde olmasa da, giriş seviyesi akıllı telefon kategorisi için standart ve yeterli kabul edilmektedir. Cihazın yazılımı, daha düşük performanslı işlemciler için özel olarak optimize edilmiş Android 14 Go işletim sistemine dayanmaktadır.

Akıllı telefonun kalbi olarak 12 nanometrelik üretim süreciyle hazırlanan Unisoc T603 çipi seçilmiştir. Önceki modelde kullanılan Unisoc SC9863A ile karşılaştırıldığında, yeni işlemci çok daha kararlı çalışmaktadır. Depolama tarafında ise cihaz, 4 GB RAM ve kullanıcı tercihine göre 64 veya 128 GB dahili depolama alanı ile sunulmaktadır. Ayrıca microSD kartlar için özel bir yuva da mevcuttur.

Kamera ve otonomi

Fotoğraf çekim yetenekleri konusunda HMD Arc 2 sadeliğini koruyor. Ana kamera 13 megapiksellik tek bir lensten oluşurken, ön panelde selfie ve görüntülü görüşmeler için 5 megapiksellik bir kamera yer alıyor. Bu parametreler, belge çekimi veya sosyal ağlardaki iletişim için yeterli düzeyde hizmet veriyor.

  • Batarya kapasitesi: 5000 mAh;
  • Şarj hızı: 10 W;
  • Bağlantı noktası: USB-C;
  • Ek özellikler: 3,5 mm ses girişi (kulaklıklar için).
Akıllı telefonun en güçlü yanlarından biri, tasarruflu işlemciyle birlikte iki güne kadar otonom kullanım imkanı sunan 5000 mAh kapasiteli bataryasıdır. Cihaz, koyu mavi (Dark Blue) ve altın-bej (Goldish Beige) renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Şimdilik Tayland pazarında yaklaşık 90 dolar fiyat etiketiyle satılan modelin, yakın zamanda Orta Asya pazarları da dahil olmak üzere diğer bölgelerde de piyasaya sürülmesi bekleniyor.

HMDAkıllı TelefonAndroid 14TeknolojiUnisoc
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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