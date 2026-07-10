Uzaydan ilk 4K video: NASA ve AWS lazer iletişimi ile tarihi bir başarıya imza attı

NASA ve Amazon Web Services (AWS), uzay araştırmaları tarihinde yeni bir sayfa açtı. Artemis II görevi kapsamında, Ay'dan Dünya'ya ilk kez lazer optik iletişim sistemi aracılığıyla 4K çözünürlüğünde yüksek kaliteli bir video başarıyla aktarıldı. Bu tarihi yayın, NASA+, YouTube ve Prime Video platformları üzerinden dünya genelinde yaklaşık 25 milyon kişi tarafından canlı olarak izlendi. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor.

Bu teknolojik başarı, geleneksel radyo dalgaları yerine lazer ışınlarının kullanılmasının pratik uygulanabilirliğini kanıtladı. Orion uzay aracından yaklaşık 400 000 kilometre mesafeden gönderilen sinyal, uzaydan veri iletim hızını kökten artırmaya hizmet ediyor. ixbt.com verilerine göre, uzmanlar bu proje üzerinde 20 yıldan fazla süredir çalışıyorlardı.

Lazer iletişimi: Hız ve olanaklar

NASA tarafından kullanılan Orion Artemis II Optical Communications System (O2O) terminali, saniyede 260 Mbps'ye kadar veri iletim hızı sağlıyor. Bu kapasite, sadece 4K videoyu gerçek zamanlı olarak yayınlamak için değil, aynı zamanda telemetri, sesli iletişim ve diğer bilimsel verileri de eş zamanlı olarak Dünya'ya göndermek için yeterlidir. Lazer sistemlerinin temel avantajı, geleneksel radyo iletişimine kıyasla çok daha fazla veriyi çok daha kısa sürede iletebilmeleridir.

Orion aracından gönderilen lazer sinyalleri, Dünya'daki iki ana noktada; Avustralya'daki Mount Stromlo Gözlemevi ve ABD'nin New Mexico eyaletindeki White Sands tesisinde alındı. Ardından veriler, AWS bulut altyapısı aracılığıyla işlenerek tüm dünyaya dağıtıldı. AWS temsilcileri, NASA ve Avustralya Ulusal Üniversitesi (ANU) arasındaki bu karmaşık iletişim sistemini kurmanın sadece birkaç hafta sürdüğünü belirtti.

Gelecek görevler için temel

Bulut teknolojileri sadece video aktarımıyla sınırlı kalmıyor. AWS altyapısı, Lyndon B. Johnson Uzay Merkezi'nde araçların hareket yörüngelerini hesaplamak için de aktif olarak kullanılıyor. Her uçuş penceresi için yapılan hesaplamalar, 2 TB ile 5 TB arasında devasa veri akışları oluşturuyor. Bulut bilişim kapasitesi, NASA'ya ihtiyaç duyduğu anda hesaplama kaynaklarını hızla ölçeklendirme imkanı tanıyor.

Ay'dan 4K formatında videonun başarıyla aktarılması, gelecekteki insanlı uzay görevleri için önemli bir temel oluşturuyor. NASA, bu teknolojiyi Artemis programının sonraki aşamalarında, astronotların Ay yüzeyine inişi ve uzun süreli keşif gezileri sırasında ana iletişim aracı olarak kullanmayı planlıyor. Bu durum, bilim insanlarının uzaydan çok daha fazla ve kaliteli bilimsel veri elde etmesini sağlayacak.