Uzaydan ilk 4K video: NASA ve AWS lazer iletişimi ile tarihi bir başarıya imza attı

·31·Teknoloji
Uzaydan ilk 4K video: NASA ve AWS lazer iletişimi ile tarihi bir başarıya imza attı

NASA ve Amazon Web Services (AWS), uzay araştırmaları tarihinde yeni bir sayfa açtı. Artemis II görevi kapsamında, Ay'dan Dünya'ya ilk kez lazer optik iletişim sistemi aracılığıyla 4K çözünürlüğünde yüksek kaliteli bir video başarıyla aktarıldı. Bu tarihi yayın, NASA+, YouTube ve Prime Video platformları üzerinden dünya genelinde yaklaşık 25 milyon kişi tarafından canlı olarak izlendi. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor.

Bu teknolojik başarı, geleneksel radyo dalgaları yerine lazer ışınlarının kullanılmasının pratik uygulanabilirliğini kanıtladı. Orion uzay aracından yaklaşık 400 000 kilometre mesafeden gönderilen sinyal, uzaydan veri iletim hızını kökten artırmaya hizmet ediyor. ixbt.com verilerine göre, uzmanlar bu proje üzerinde 20 yıldan fazla süredir çalışıyorlardı.

Lazer iletişimi: Hız ve olanaklar

NASA tarafından kullanılan Orion Artemis II Optical Communications System (O2O) terminali, saniyede 260 Mbps'ye kadar veri iletim hızı sağlıyor. Bu kapasite, sadece 4K videoyu gerçek zamanlı olarak yayınlamak için değil, aynı zamanda telemetri, sesli iletişim ve diğer bilimsel verileri de eş zamanlı olarak Dünya'ya göndermek için yeterlidir. Lazer sistemlerinin temel avantajı, geleneksel radyo iletişimine kıyasla çok daha fazla veriyi çok daha kısa sürede iletebilmeleridir.

Orion aracından gönderilen lazer sinyalleri, Dünya'daki iki ana noktada; Avustralya'daki Mount Stromlo Gözlemevi ve ABD'nin New Mexico eyaletindeki White Sands tesisinde alındı. Ardından veriler, AWS bulut altyapısı aracılığıyla işlenerek tüm dünyaya dağıtıldı. AWS temsilcileri, NASA ve Avustralya Ulusal Üniversitesi (ANU) arasındaki bu karmaşık iletişim sistemini kurmanın sadece birkaç hafta sürdüğünü belirtti.

Gelecek görevler için temel

Bulut teknolojileri sadece video aktarımıyla sınırlı kalmıyor. AWS altyapısı, Lyndon B. Johnson Uzay Merkezi'nde araçların hareket yörüngelerini hesaplamak için de aktif olarak kullanılıyor. Her uçuş penceresi için yapılan hesaplamalar, 2 TB ile 5 TB arasında devasa veri akışları oluşturuyor. Bulut bilişim kapasitesi, NASA'ya ihtiyaç duyduğu anda hesaplama kaynaklarını hızla ölçeklendirme imkanı tanıyor.

Ay'dan 4K formatında videonun başarıyla aktarılması, gelecekteki insanlı uzay görevleri için önemli bir temel oluşturuyor. NASA, bu teknolojiyi Artemis programının sonraki aşamalarında, astronotların Ay yüzeyine inişi ve uzun süreli keşif gezileri sırasında ana iletişim aracı olarak kullanmayı planlıyor. Bu durum, bilim insanlarının uzaydan çok daha fazla ve kaliteli bilimsel veri elde etmesini sağlayacak.

NASAAWSAyLazerArtemis
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Avustralya uzay endüstrisinde tarihi dönüm noktası: İlk sıvı yakıtlı roket başarıyla fırlatıldıAvustralya uzay endüstrisinde tarihi dönüm noktası: İlk sıvı yakıtlı roket başarıyla fırlatıldıBugün, 06:55Chieftec yeni Iceberg Pro soğutma sistemini tanıttı: Su bloğundaki özgün türbinChieftec yeni Iceberg Pro soğutma sistemini tanıttı: Su bloğundaki özgün türbinBugün, 06:22Elon Musk'tan bağımsız yatırım: ABD'de milyardere karşı yeni fonlar açıldıElon Musk'tan bağımsız yatırım: ABD'de milyardere karşı yeni fonlar açıldıBugün, 05:23HMD, 90 dolarlık yeni Arc 2 akıllı telefonunu tanıttıHMD, 90 dolarlık yeni Arc 2 akıllı telefonunu tanıttıBugün, 05:21OpenAI ve Microsoft iş birliğinde yeni dönem: GPT 5.6 modeli Copilot'un temeli olduOpenAI ve Microsoft iş birliğinde yeni dönem: GPT 5.6 modeli Copilot'un temeli olduBugün, 05:20Microsoft maliyetleri düşürmek için OpenAI modellerinden vazgeçiyorMicrosoft maliyetleri düşürmek için OpenAI modellerinden vazgeçiyorBugün, 04:55
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi