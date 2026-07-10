Microsoft maliyetleri düşürmek için OpenAI modellerinden vazgeçiyor

·29·Teknoloji
Microsoft maliyetleri düşürmek için OpenAI modellerinden vazgeçiyor

ABD merkezli Microsoft, yapay zeka (AI) alanındaki devasa harcamaları optimize etmek amacıyla OpenAI ve Anthropic tarafından sağlanan harici modellerden kademeli olarak vazgeçmeye başladı. Bloomberg'in haberine göre, teknoloji devi artık kendi geliştirdiği çözümlere odaklanıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şu anda Excel ve Word gibi popüler ofis uygulamalarındaki bir dizi kullanıcı isteği, Microsoft'un kendi bünyesindeki MAI (Modern AI) ailesine ait modellerle işleniyor. Şirket daha önce Microsoft 365 hizmetlerindeki çoğu özelliğin OpenAI teknolojileriyle çalıştığını vurgulamıştı, ancak ekonomik verimlilik konusu stratejinin değişmesine neden oldu.

Microsoft, üçüncü taraf çözümlerinden tamamen vazgeçmeyi planlamıyor ancak maliyetleri düşürmenin mümkün olduğu her noktada kendi sinir ağlarını devreye alıyor. Şirket son aylarda bu alanda önemli bir ivme kazandı. Özellikle Build konferansında, programlama ve metinden görsel oluşturma konusunda uzmanlaşmış 7 yeni MAI modeli tanıtıldı.

Yapay zeka pazarındaki yeni trend

Uzmanlara göre, büyük dil modellerini (LLM) işlemek günümüzde teknoloji şirketleri için en maliyetli operasyonlardan biri olmaya devam ediyor. Microsoft bu değişiklikleri resmi olarak yorumlamasa da analistler, bunu bulut tabanlı AI servislerinin maliyetini düşürme girişimi olarak değerlendiriyor.

Microsoft bu yolda yalnız değil. Edinilen bilgilere göre, aşağıdaki şirketler de AI harcamalarını yeniden gözden geçiriyor:

  • Amazon — kendi çiplerini ve modellerini geliştirerek bağımsızlığa yöneliyor;
  • Meta — açık kaynaklı Llama modellerini kullanarak lisans ücretlerinden tasarruf ediyor;
  • Uber ve Accenture — operasyonel maliyetleri düşürmek için alternatif çözümler arıyor.

Yapay zeka pazarındaki yüksek fiyatlar, bazı Batılı şirketleri güvenlik endişelerine rağmen daha ucuz olan Çin modellerini kullanmayı düşünmeye bile zorluyor. Özbekistanlı kullanıcılar için bu değişiklikler fark edilmeyebilir, ancak uzun vadede Microsoft hizmetlerinin daha istikrarlı ve uygun maliyetli olmasına katkı sağlayacaktır.

Özetle, Microsoft ve OpenAI arasındaki iş birliği devam etse de teknolojik bağımsızlığa olan eğilim güçleniyor. Bu durum, yapay zeka alanında sadece kalite değil, aynı zamanda ekonomik verimlilik yarışının da başladığını gösteriyor.

MicrosoftOpenAIYapay ZekaTeknolojiBloomberg
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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