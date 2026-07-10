Termal kamera devrimi: Yeni nesil transistör cihazların hassasiyetini 15 kat artırdı

·34·Teknoloji
Termal kamera devrimi: Yeni nesil transistör cihazların hassasiyetini 15 kat artırdı

Modern teknoloji dünyasında gece görüş cihazları ve ısı sensörlerinin önemi her geçen gün artmaktadır. Bilim insanları, küçük boyutlu yeni bir transistör türü geliştirerek geleneksel termal kameraların hassasiyetini önemli ölçüde artırmayı başardılar. Bu buluşun sadece askeri alanda değil, aynı zamanda robotik ve otonom araç navigasyonunda da yeni bir dönem başlatması bekleniyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

Profesör Fengnian Xia liderliğindeki araştırmacı ekibi tarafından gerçekleştirilen bu çalışmanın sonuçları, prestijli Nature Sensors dergisinde yayımlandı. Araştırmacılar, mevcut ısı sensörlerinin kapasitesini genişletmek için iki kontaklı bir NPN transistörü kullandılar. Elektrik devrelerinde sinyalleri yükseltme özelliğine sahip olan bu elektronik bileşen, sensörlerin sıcaklık değişimlerine verdiği tepkiyi kökten iyileştiriyor.

Teknolojik engelleri aşmak

Günümüzde termal kameralar temel olarak iki prensipte çalışır. En yüksek hassasiyetli sistemler foton dedektörlerini kullanır, ancak bunlar oldukça pahalıdır ve çalışmaları için özel soğutma sistemleri gerektirir. Bu nedenle, genellikle özel askeri teçhizatlarda kullanılırlar. İkinci tür ise mikrobolometrelerdir; bunlar daha ucuzdur ve yangın güvenlik sistemleri dahil olmak üzere taşınabilir cihazlarda kullanılır. Ancak hassasiyetleri foton dedektörlerinden çok daha düşüktür.

Sorunun temeli, malzemelerin düşük sıcaklık direnç katsayısında (TCR) yatmaktadır. Bu değer, maddenin sıcaklığı değiştiğinde elektriksel direncinin ne kadar değiştiğini belirler. TCR ne kadar yüksek olursa, sensör en küçük ısı değişimini bile o kadar hızlı ve doğru bir şekilde algılayabilir. Ixbt.com verilerine göre, vanadyum oksit ve amorf silikon gibi geleneksel malzemelerde bu değer sınırlıydı.

Yeni yaklaşım ve sonuçlar

Bilim insanları yeni bir malzeme aramak yerine, mevcut yapıya bir transistör ekleme yolunu seçtiler. Çalışmanın baş yazarı Jiazhen Chen, transistörün yük taşıyıcılar arasında bir geri besleme oluşturduğunu açıklıyor. Bu durum, direncin sıcaklığa bağımlılığını yapay olarak güçlendiriyor ve sensör hassasiyetinin programlanmasına olanak tanıyor.

Bu modifikasyon sonucunda sıcaklık katsayısı, her Kelvin için yüzde 10'dan yüzde 150'ye yükseldi. Bu oran, termal kameraların hassasiyetinin yaklaşık 15 kat arttığı anlamına geliyor. En önemlisi, bu yüksek sonuca karmaşık ve pahalı soğutma sistemleri olmadan ulaşıldı; bu da cihazların maliyetini düşürerek yaygınlaşmasını sağlayacak.

Proje yazarları, gelecekte bu teknolojiye dayalı tam ölçekli cihazlar üretmeyi planlıyor. Bir sonraki aşamada, sensörlerin modern mikroçip üretiminde yaygın olarak kullanılan silikon platformuna entegre edilmesi hedefleniyor. Bu durum, yeni nesil termal kameraların akıllı telefonlara ve diğer tüketici elektroniği cihazlarına entegre edilmesinin önünü açacaktır.

ТепловизорТехнологияТранзисторИнновацияРобототехника
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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