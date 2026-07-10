Çin uzayda devrim yarattı: Long March 10B roketinin ilk aşaması başarıyla geri döndü

Çin uzay endüstrisi tarihi bir dönüm noktasına ulaştı: Ülke, ilk kez yörüngeye fırlatılan bir roketin ilk aşamasını başarıyla dünyaya (daha doğrusu bir deniz platformuna) geri indirmeyi başardı. 10 Temmuz'da Hainan adasındaki Wenchang Uzay Üssü'nden fırlatılan yeni nesil Long March 10B (CZ-10B) roketi, ilk uçuşunu tam bir başarıyla tamamladı. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

Bu test uçuşu sadece Çin için değil, dünya kozmonotiği için de büyük önem taşıyor. Roket havalandıktan yaklaşık altı dakika sonra ikinci aşama ayrıldı ve yoluna devam etti. İlk aşama ise kontrollü bir iniş gerçekleştirerek özel bir deniz platformuna dikey olarak indi. Xinhua ajansının haberine göre, bu Çin'in tam ölçekli yörünge roketleriyle gerçekleştirdiği ilk başarılı geri dönüş denemesidir.

Teknolojik yenilik ve özgünlük

Bu görevin en dikkat çekici yanı, roketin karşılanma yöntemidir. Çinli mühendisler, hızlandırıcıyı yakalamak için özel bir ağ sistemiyle donatılmış yeni bir deniz platformu kullandılar. Resmi açıklamalara göre, bu teknoloji dünya pratiğinde ilk kez uygulanıyor. Bu yöntem, roketin iniş hassasiyetini artırmada ve güvenliğini sağlamada önemli bir rol oynuyor.

Long March 10B roketi, Çin Roket Teknolojisi Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilmiş olup iki aşamalı sıvı yakıtlı bir taşıyıcıdır. Roketin ilk aşaması sıvı oksijen ve gaz yağı ile çalışırken, ikinci aşamada sıvı oksijen ve metan karışımı kullanılmaktadır. Bu teknik çözüm, roketin verimliliğini önemli ölçüde artırmaktadır.

Falcon 9 roketine layık bir rakip

Teknik özellikleri bakımından Long March 10B, Amerikan SpaceX şirketine ait ünlü Falcon 9 roketine oldukça yakındır. Roketin uzunluğu 63 metre, çapı 5 metre ve kalkış ağırlığı yaklaşık 760 tondur. Bu göstergeler, Çin'in ağır yükleri yörüngeye daha ucuza ve tekrar tekrar çıkarmasına olanak tanıyacaktır.

Bu başarı, Çin'in uzayı keşfetme stratejisinde yeni bir dönem başlatıyor. Şimdiye kadar sadece ABD'li özel şirketler, özellikle Elon Musk yönetimindeki SpaceX, roketleri yeniden kullanma teknolojisine tam anlamıyla hakimdi. Artık Çin de bu seçkin kulübe üye oldu ve uzay uçuşlarının maliyetini düşürme yolunda dev bir adım attı.

Bilgi olarak belirtmek gerekir ki, bu Long March serisi roketlerin 656. göreviydi. Çin daha önce dikey iniş teknolojilerini küçük deneysel araçlarda test etmiş olsa da, gerçek bir yörünge uçuşundan sonra tam bir aşamayı geri kazanmayı ilk kez başardı. Bu, gelecekteki Çin ay programı ve uzun süreli uzay uçuşları için bir temel oluşturacaktır.