Meta, Kanada'da 10 Milyar Dolarlık Dev Yapay Zeka Merkezi Kuruyor

ABD'li teknoloji devi Meta, Kanada'nın Alberta eyaletinde 10 milyar dolar değerinde devasa bir veri merkezi inşa edeceğini duyurdu. Şirketin ABD dışındaki en büyük yatırımı olan bu proje, küresel ölçekte yapay zeka (AI) altyapısının geliştirilmesinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Bu tesis, sadece boyutuyla değil, aynı zamanda teknolojik kapasitesiyle de dünyanın en güçlü hesaplama merkezlerinden biri olacak. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor.

Sturgeon County'de yer alacak olan yeni kompleks, yaklaşık 270 bin metrekarelik bir alanı kapsayacak; bu da neredeyse 33 futbol sahasına eşdeğer bir büyüklük anlamına geliyor. Bu tesis, Meta'nın dünya genelindeki 33. veri merkezi olacak. Ixbt.com'un verilerine göre, projenin elektrik kapasitesi 1 GW olacak ve bu, ortalama 750 bin hanenin enerji tüketimine denk geliyor. Bu devasa güç, şirketin yapay zeka algoritmalarını eğitme ve işleme konusundaki artan ihtiyaçlarını karşılamaya hizmet edecek.

Enerji bağımsızlığı ve teknolojik inovasyon

Proje kapsamında Meta, 932 MW kapasiteli kendi doğal gaz santralini kurmayı planlıyor. Bu santral, Alberta eyaletinin enerji şebekesine bağlanacak ve merkezin kesintisiz çalışmasını sağlayacak. Şirket, yerel enerji operatörleriyle tüm süreçleri koordine ederek iletim altyapısını modernize etme maliyetlerini de tamamen üstlendi. Bu durum, bölgedeki genel enerji şebekesine aşırı yük binmesini önleyecek.

Çevre koruma konusu da göz ardı edilmedi. Sunucuları soğutmak için kapalı devre bir sıvı soğutma sistemi kullanılacak. Bu teknoloji, normal çalışma sırasında su tüketimi gerektirmiyor, bu da bölgedeki su kaynaklarının korunmasını sağlıyor. Ayrıca Meta, su temini ve atık su arıtma ile ilgili tüm mali yükümlülükleri üstlendiğini açıkladı.

Ekonomik verimlilik ve yeni iş imkanları

İnşaat sürecinde yaklaşık 3 bin kişiye istihdam sağlanması bekleniyor. Tesis tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde ise 300'den fazla yüksek nitelikli teknik uzman kalıcı olarak istihdam edilecek. Alberta hükümetinin tahminlerine göre bu veri merkezi, vergiler ve diğer ödemeler yoluyla yerel ekonomiye her yıl yaklaşık 250 milyon Kanada doları gelir kazandıracak.

Meta Başkan Yardımcısı Gary Demasi, bu yatırımı şirketin Kanada altyapısına olan güveninin bir simgesi olarak nitelendirdi. Demasi, yeni merkezin Meta'nın küresel ağının ayrılmaz bir parçası haline geleceğini ve ChatGPT ile diğer modern AI sistemleriyle rekabette şirketin konumunu güçlendireceğini belirtti. Bu projenin, Kanada'yı dünya yapay zeka haritasındaki en önemli noktalardan biri haline getireceği şüphesiz.