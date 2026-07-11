İspanya ve Belçika maçında futbolcular nasıl puanlandı?

·184·Spor
İspanya ve Belçika maçında futbolcular nasıl puanlandı?

FIFA 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya, Belçika'yı 2:1 mağlup etti. Maçın ardından futbolcuların puanları da açıklandı. İspanya tarafında en yüksek puan Pau Cubarsí'ye verildi. Kendisi 8,4 puan aldı.

İspanya'da Lamine Yamal 8,0, Rodri 7,9, Fabián Ruiz 7,8 puanla yüksek puan alan isimler oldu. Kaleci David Raya 7,3 puan aldı.

İspanyol futbolcuların puanları:

• David Raya — 7,3
• Marc Cucurella — 6,8
• Aymeric Laporte — 7,0
• Pau Cubarsí — 8,4
• Pedro Porro — 7,4
• Fabián Ruiz — 7,8
• Rodri — 7,9
• Dani Olmo — 7,5
• Mikel Oyarzabal — 6,6
• Álex Baena — 6,9
• Lamine Yamal — 8,0

Sonradan oyuna giren İspanyol oyuncuların puanları:

• Ferran Torres — 6,6
• Pedri — 7,0
• Nico Williams — 6,5
• Mikel Merino — puan belirtilmedi

Belçika tarafında en yüksek puanlar Kevin De Bruyne, Jérémy Doku, Thomas Meunier ve Thibaut Courtois'ya verildi. Bu oyuncular 6,8–6,9 aralığında puanlandı. Takımın golünü atan Charles De Ketelaere 6,8 puan aldı.

Belçikalı futbolcuların puanları:

• Thibaut Courtois — 6,9
• Maxim De Cuyper — 6,0
• Arthur Theate — 6,8
• Wout Faes — 5,7
• Timothy Castagne — 6,4
• Arthur Vermeeren — 5,9
• Kevin De Bruyne — 6,8
• Charles De Ketelaere — 6,8
• Leandro Trossard — 5,7
• Jérémy Doku — 6,8
• Loïs Openda — 6,1

Sonradan oyuna giren Belçikalı oyuncuların puanları:

• Axel Witsel — 6,0
• Romelu Lukaku — 6,0
• Alexis Saelemaekers — 6,2
• Gregory Lammens — 5,4
• Alexis Saelemaekers — puan belirtilmedi

Genel puanlara bakıldığında, İspanya'da orta saha ve savunma oyuncuları yüksek performans sergiledi. Belçika'da ise hücum oyuncuları nispeten istikrarlı puanlar alsa da takım mağlubiyetten kurtulamadı.

ИспанияБелгияПау КубарсиЛамин ЯмалRodriКевин Де Брюйне
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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