Gece güneşi: ABD, bilim insanlarının itirazlarına rağmen uzay aynası projesini onayladı

·36·Teknoloji
Gece güneşi: ABD, bilim insanlarının itirazlarına rağmen uzay aynası projesini onayladı

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), Reflect Orbital şirketinin uzaya özel yansıtıcı kaplamalı deneysel bir uydu fırlatma başvurusunu onayladı. Bu cihaz, gece saatlerinde Dünya'nın belirli bölgelerine güneş ışığı yönlendirmek için tasarlandı. Söz konusu karar, astronomi kuruluşlarının ve çevre gruplarının sert itirazlarına rağmen alındı. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

Reflect Orbital şirketi, yörüngedeki kontrol edilebilir bir ayna yardımıyla gezegen yüzeyinde yaklaşık 5 kilometre çapında bir ışık noktası oluşturmayı planlıyor. Girişim temsilcileri, bu teknolojinin gece saatlerinde güneş enerjisi santrallerini ek olarak aydınlatmak ve doğal afetlerden zarar gören bölgelerde kurtarma çalışmalarını yürütmek için oldukça faydalı olabileceğini belirtiyor. Eärendil-1 adı verilen ilk gösterim uydusunun önümüzdeki aylarda yörüngeye fırlatılması bekleniyor.

Çevresel endişeler ve astronomik engeller

Proje kapsamında gelecekte 50 bin uyduya kadar ulaşan devasa bir sistem oluşturulması öngörülüyor. Sistemin ölçeği, bilim dünyasının temel endişe kaynağını oluşturuyor. FCC, karar vermeden önce yaklaşık 1800 başvuruyu inceledi ve bunların büyük bir kısmı projeye karşıydı. Uzmanlar, yapay aydınlatmanın gece gökyüzündeki ışık kirliliğini artıracağı ve doğal ekosistemlere zarar vereceği konusunda uyarıyor.

Amerikan Astronomi Topluluğu (AAS) temsilcisi Roohi Dalal'a göre, yansıyan güçlü ışık sürücüleri ve pilotları geçici olarak kör edebilir, teleskopla gökyüzünü gözlemleyen amatörlerin gözlerine zarar verebilir. Ayrıca bu durum, profesyonel gözlemevlerinin çalışmalarını ciddi şekilde aksatacaktır. Ancak FCC, bu risklerin komisyonun yetki alanına girmediğini, görevlerinin sadece radyo frekanslarının kullanımını düzenlemek olduğunu belirtti.

Uzaydan aydınlatmanın küresel sonuçları

ixbt.com verilerine göre, astronom Olivier Hainaut tarafından gerçekleştirilen modelleme sonuçları, 50 bin aynalı uydunun gece gökyüzü parlaklığını keskin bir şekilde artıracağını gösterdi. Sonuç olarak, korunan karanlık gökyüzü bölgeleri bile şehir kenarındaki aydınlık bölgelere dönüşebilir. Bu durum, uzayı derinlemesine incelemeye yönelik büyük uluslararası projeler için büyük bir engeldir.

Günümüzde Dünya üzerinde uzayı en detaylı şekilde gözlemlemeyi sağlayan Vera Rubin Gözlemevi, ELT ve GMT gibi dev teleskoplar inşa ediliyor. Uydulardan yayılan ışığın atmosferde dağılarak beklenenden çok daha geniş bir alanı aydınlatması, bu bilimsel araştırmaların hassasiyetine zarar verecektir. Buna rağmen, teknolojik girişimler ve düzenleyici kurumlar ekonomik çıkarları ve inovasyonu ön planda tutuyor.

КоинотТехнологияЭкологияАстрономияАҚШ
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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