Uzaydaki veri merkezleri: Çevreciler yörünge projelerinin durdurulmasını talep ediyor

ABD'de faaliyet gösteren bir dizi çevre ve bilim kuruluşu, Federal İletişim Komisyonu'ndan (FCC) yörünge veri merkezleri (data-center) oluşturulmasına yönelik başvuruların incelenmesini geçici olarak durdurmasını talep etti. Earthjustice adlı kâr amacı gütmeyen kuruluş aracılığıyla iletilen başvuruda, uzaya devasa uydu takımyıldızları fırlatılmadan önce bunların çevre üzerindeki etkilerinin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Uzmanlara göre, bu tür projeler Dünya atmosferine ve stratosfere telafisi mümkün olmayan zararlar verebilir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Çevreci koalisyon, 1969 yılında kabul edilen Ulusal Çevre Politikası Yasası'na (NEPA) dayanıyor. Bu yasa, federal kurumların herhangi bir büyük proje hakkında karar vermeden önce projenin doğa üzerindeki etkilerini incelemesini zorunlu kılıyor. Şu anda uzayda bilgi işlem kapasitelerini konuşlandırmayı öngören birkaç proje bulunuyor ve bunların ozon tabakası, gece gökyüzü kalitesi ve stratosferin kimyasal bileşimi üzerindeki kümülatif etkileri endişe yaratıyor.

Uzaydaki mega projeler ve ölçekleri

Yörünge veri merkezi projeleri, bilgi işlem kapasitelerini doğrudan açık uzaya taşımayı hedefliyor. Geliştiricilere göre bu, yapay zeka (AI) teknolojilerinin gelişimi nedeniyle Dünya üzerindeki veri merkezlerine binen yükü azaltacak. Yeryüzündeki merkezler çok miktarda elektrik enerjisi, su ve geniş alanlar gerektirirken, uzayda bu sorunların kendiliğinden çözüleceği iddia ediliyor.

Ancak çevre kuruluşları, bu projelerin ölçeğinin önceki uydu takımyıldızlarından birkaç kat daha büyük olduğuna dikkat çekiyor. Örneğin SpaceX, bir milyona kadar yörünge veri merkezi oluşturma planlarını sundu. Ayrıca Orbital, Starcloud, Blue Origin ve Cowboy Space gibi şirketler de toplamda 260 bin civarında uydu fırlatmayı planlıyor.

Earthjustice kıdemli avukatı Ian Hesselman tarafından verilen bilgiye göre, FCC'nin bu başvuruya makul süreler içinde yanıt vermesi gerekiyor. Eğer komisyon, çevre mevzuatı gerekliliklerini yerine getirmeden lisans vermeye başlarsa, konu yargıya taşınabilir. FCC henüz bu başvuruyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Rekabet ve düzenleme sorunları

Şu anda yörünge projeleri konusunda düzenleyici kurum iki yönlü baskı altında. Bir tarafta çevreciler güvenlik talep ederken, diğer tarafta teknoloji şirketleri ve sektör kuruluşları başvuruların hızlandırılmasını istiyor. Buna gerekçe olarak uzay alanındaki küresel rekabetin artması, özellikle Çin'in bu yöndeki faaliyetleri gösteriliyor.

Buna rağmen FCC, son zamanlarda uydu operatörlerine yönelik bazı gereklilikleri sıkılaştırdı. Örneğin, alçak yörünge araçlarının görevlerini tamamladıktan sonra yörüngeden çıkarılma süresi 25 yıldan 5 yıla indirildi. Bu, uzay çöplüğü sorununu kısmen de olsa hafifletmeye hizmet ediyor.

Çevreciler tarafından öne sürülen talepler şu temel alanları kapsıyor: