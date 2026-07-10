Hugging Face CEO'su: Şirketler yapay zekayı kiralamaktan vazgeçiyor

·25·Teknoloji
Hugging Face CEO'su: Şirketler yapay zekayı kiralamaktan vazgeçiyor

Yapay zeka dünyasında açık kaynaklı (open source) modeller dönemi başlıyor. Dünyanın en büyük AI platformlarından biri olan Hugging Face'in CEO'su Clem Delangue, şirketlerin artık büyük teknoloji devlerinin kapalı sistemlerine bağımlı kalmak istemediklerini belirtti. Ona göre işletmeler, teknolojik bağımsızlıklarını korumak için açık modellere geçmeyi tercih ediyor. Bu haberi Techcrunch.com aktarıyor. Hugging Face, günümüzde yapay zeka geliştiricileri için bir nevi GitHub görevi görüyor. Burada mühendisler hazır modelleri ve veri setlerini paylaşabiliyorlar. Şu anda Fortune 500 listesindeki şirketlerin neredeyse yarısı bu platformun hizmetlerinden yararlanıyor. Bu durum, AI pazarındaki güç dengelerinin değiştiğini gösteriyor.

Ekonomik verimlilik ve kontrol meselesi

TechCrunch'ın Equity podcast'ine katılan Delangue, şirketlerin açık kaynaklara geçiş nedenlerini açıkladı. İşletme projeleri genellikle başlangıç aşamasında hazır API hizmetlerini (örneğin OpenAI veya Anthropic ürünleri) kullanıyor. Ancak proje büyüdükçe ve kullanıcı sayısı arttıkça, bu "kiralık" tabanlı hizmetlerin maliyetleri astronomik seviyelere ulaşıyor.

Maliyet artışı, şirketleri kendi altyapılarında çalışan açık kaynaklı modelleri aramaya zorluyor. Bu sadece tasarruf sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda veri güvenliğini sağlamaya ve modeli kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirmeye de olanak tanıyor. Açık kaynaklı modeller, şirketlere fikri mülkiyetleri üzerinde tam kontrol sağlıyor.

Ayrıca Clem Delangue, yapay zeka pazarının birkaç büyük şirketin elinde toplanmasından endişe duyduğunu ifade etti. Ona göre, sektör sadece kapalı sistemler etrafında gelişirse, bu durum inovasyonun kısıtlanmasına ve rekabetin kaybolmasına yol açar. Anthropic gibi şirketlerin bazı projelerini durdurması da pazardaki istikrarsızlığın bir göstergesidir.

Hızla gelişen IT sektörü için de bu eğilim büyük önem taşıyor. Yerel girişimler ve kamu kuruluşları, yabancı ücretli hizmetlere bağımlı kalmamak için Hugging Face gibi platformlardaki açık modelleri kullanmalı ve bunları yerel dil ile bağlama uyarlamalıdır; bu, en makul yol olarak görünmektedir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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