İspanya — Belçika maçı öncesi süper bilgisayardan sürpriz rakamlar

·107·Spor
İspanya — Belçika maçı öncesi süper bilgisayardan sürpriz rakamlar

2026 Dünya Kupası çeyrek finalindeki büyük İspanya-Belçika maçı öncesinde Opta süper bilgisayarı tahminini açıkladı. Hesaplamalarda bir takım net favori olarak gösterilse de, karşılaşmanın uzatmalara gitme ihtimali de oldukça yüksek değerlendirildi.

Taşkent saatiyle 23:59'da başlayacak olan mücadele, yarı final bileti için oynanacak.

İspanya'ya ne kadar şans verildi?

Opta hesaplamalarına göre, İspanya milli takımının normal sürede galip gelme ihtimali yüzde 58,3 olarak belirlendi.

Bu sonuç, İspanya'yı maçın ana favorisi haline getirdi. Süper bilgisayar; takımın kadrosunu, son sonuçlarını ve oyun istatistiklerini dikkate alarak bu sonuca vardı.

Belçika'nın şansı düşük değerlendirildi

Belçika'nın 90 dakika içinde galip gelme ihtimali yüzde 19,1 olarak gösterildi.

Buna rağmen, Belçika kadrosunda maçın kaderini tek bir pozisyonla değiştirebilecek oyuncular bulunuyor. Bu nedenle rakamlar İspanya'yı favori gösterse de, sahadaki mücadele tamamen farklı geçebilir.

Maç uzatmalara da gidebilir

Opta, karşılaşmanın normal süresinin beraberlikle sonuçlanma ihtimalini yüzde 22,6 olarak değerlendirdi.

Bu durumda kazanan, uzatma devrelerinde veya penaltı atışlarında belli olacak.

Opta tahmini

  • İspanya galibiyeti — yüzde 58,3;

  • Belçika galibiyeti — yüzde 19,1;

  • beraberlik ve uzatmalar — yüzde 22,6.

İspanya — Belçika karşılaşması Taşkent saatiyle 23:59'da başlayacak. Sizce süper bilgisayarın tahmini gerçekleşecek mi?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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