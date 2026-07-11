Apple, OpenAI'a dava açtı: Endüstriyel casusluk ve gizli bilgiler

Teknoloji dünyasının iki devi Apple ve OpenAI arasındaki ilişkiler gerildi. iPhone üreticisi, yapay zeka alanında lider olan OpenAI'ı ticari sırları çalmak ve sözleşme yükümlülüklerini ihlal etmekle suçlayarak Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesi'ne dava açtı. Bu çatışmanın merkezinde, Apple'ın eski üst düzey yetkilileri tarafından gizli bilgilerin yasa dışı yollarla ele geçirilmesi yer alıyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Apple'ın iddiasına göre, OpenAI yönetimi, özellikle şu anda şirkette Donanım Direktörü (Chief Hardware Officer) olarak görev yapan Tang Tan, hırsızlık sürecini bizzat yönetti. Tan, Apple'da 24 yıl boyunca çalışmış ve iPhone ile Apple Watch tasarımı konusunda başkan yardımcılığı seviyesine kadar yükselmişti. OpenAI'a katıldıktan sonra, yeni çalışanları işe alırken Apple'ın henüz duyurulmamış projelerinin kod adlarını kullanmakla suçlanıyor.

Personel hırsızlığı ve gizli donanım araçları

Mahkeme belgelerine göre Tang Tan, iş başvurusu yapanlardan mülakata Apple cihazlarının bileşenlerini getirmelerini istedi ve işten ayrılan çalışanlara şirket güvenlik sistemini nasıl atlatacakları konusunda talimatlar verdi. Bu tür eylemlerin, Apple için stratejik öneme sahip fikri mülkiyetin rakip ellere geçmesine neden olduğu vurgulanıyor.

Ayrıca dava dilekçesinde Apple'ın eski mühendisi Chang Liu'nun da adı geçiyor. Liu, OpenAI'da işe başladıktan sonra kendisine verilen iş dizüstü bilgisayarını iade etmeyerek, bu cihazı gizli teknik belgeleri indirmek için kullandı. Bu belgeler arasında Apple'ın henüz kamuoyuna açıklanmamış teknolojileri, mühendislik sunumları ve proje spesifikasyonları bulunuyordu.

Akıllı telefon pazarında yeni rekabet

Bu gerilim, OpenAI'ın kendi ilk donanım ürününü geliştirmeye başladığı bir dönemde ortaya çıkıyor. Analist Ming-Chi Kuo'nun verilerine göre OpenAI, geleneksel uygulamalar yerine yapay zeka ajanlarına dayanan devrim niteliğinde bir akıllı telefon yaratmayı planlıyor. Eğer bu gerçekleşirse, OpenAI doğrudan iPhone ürününün ana rakibi haline gelebilir.

Durumu daha da ilginç kılan nokta ise OpenAI'ın geçen yıl Apple'ın efsanevi tasarımcısı Jony Ive tarafından kurulan "io" girişimini 6,5 milyar dolara satın almış olmasıdır. Jony Ive şahsen sanık olarak gösterilmese de, girişimi mahkeme belgelerinde yer alıyor. Bu durum, OpenAI'ın donanım konusundaki hırslarının ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor.

Apple temsilcilerine göre, bu yılın şubat ayında OpenAI yönetimine endişelerini dile getiren bir mektup gönderdiler ancak hiçbir yanıt alamadılar. ixbt.com'un haberine göre, bu dava sürecinin sadece iki şirket arasındaki ilişkilere değil, aynı zamanda tüm Silikon Vadisi'ndeki personel değişimi ve kurumsal güvenlik standartlarına da ciddi etkileri olması bekleniyor.