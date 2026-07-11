İspanya Belçika'yı yenerek Fransa ile eşleşti

·93·Spor
İspanya Belçika'yı yenerek Fransa ile eşleşti

FIFA 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya, Belçika'yı 2-1 mağlup etti. Los Angeles'taki Inglewood Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada İspanyollar ilk yarıda öne geçti, galibiyet golü ise maçın son anlarında geldi.

30. dakikada Fabian Ruiz, İspanya'yı öne geçirdi. 41. dakikada Charles de Ketelaere, Belçika'nın beraberlik golünü kaydetti. 88. dakikada Mikel Merino attığı golle İspanya'ya bir üst turun kapısını açtı.

İstatistiklerde İspanya büyük bir üstünlük kurdu. Takım 18 şut çekerken, bunların 8'i isabetli oldu. Belçika ise 5 şut çekebildi ve 2'si kaleyi buldu.

Topla oynama oranlarında İspanya %68, Belçika %32'lik bir sonuç elde etti. Pas sayısı 663'e 295 ile İspanya lehine gerçekleşti. Pas isabet oranı da İspanyollarda %91 ile daha yüksekti; Belçika'da bu oran %81 olarak kaydedildi.

Karşılaşmada İspanya 13, Belçika 18 faul yaptı. Her iki takım da 2'şer sarı kart gördü. Kırmızı kart çıkmadı. Ofsaytlar 3-1, köşe vuruşları ise 5-1 İspanya üstünlüğüyle sonuçlandı.

Böylece İspanya, bir sonraki turda Fransa ile karşı karşıya gelecek. Belçika ise çeyrek finalde turnuvaya veda etti.

ИспанияБелгияФранцияФабиан РуисMikel MerinoШарль де Кетеларе
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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