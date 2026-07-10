Çin'de 5730 yıl ömürlü yeni nesil nükleer batarya geliştirildi

·31·Teknoloji
Çin'de 5730 yıl ömürlü yeni nesil nükleer batarya geliştirildi

Çinli bilim insanları, enerji sektöründe devrim yaratması beklenen, karbon-14 izotopu tabanlı yeni nesil kompakt bir nükleer batarya tanıttı. Birkaç bin yıllık hizmet ömrüne sahip olan bu cihaz, teknik bakımın imkansız olduğu alanlarda çığır açabilir. Bu gelişmeyi Ixbt.com bildiriyor.

Kuzeybatı Pedagoji Üniversitesi araştırmacılarının Gansu Zhulong Technology şirketi ile iş birliği içinde geliştirdiği bu sistem, Qianjiyuan Tianshu olarak adlandırıldı. ixbt.com'a göre, yeni geliştirilen teknoloji, ekibin önceki projelerine kıyasla çok daha güçlü, kompakt ve tamamen Çin'in kendi teknolojik altyapısıyla üretilmiş olmasıyla öne çıkıyor.

Teknolojinin çalışma prensibi ve avantajları

Bataryanın çalışma temeli, radyoaktif karbon-14 izotopu ve silisyum karbür (SiC) yarı iletkenine dayanıyor. Geleneksel radyoizotop jeneratörlerinden farklı olarak bu teknoloji, ısıyı elektriğe dönüştürmüyor. Bunun yerine, beta radyasyonu enerjisi doğrudan elektrik akımına dönüştürülüyor. Geliştiriciler bu süreci güneş panellerine benzetiyor: Ancak burada ışık fotonları yerine, karbon-14 bozunmasından oluşan elektronlar, yarı iletken katmanında doğru akım oluşturuyor.

Cihazın teknik özellikleri benzersizliğini kanıtlıyor. Bataryanın hacmi sadece 16,8 santimetreküp. 2,06 V gerilim ve 0,713 mkA akım ile maksimum 1,13 mkVt güç sağlıyor. Bu değer akıllı telefonları şarj etmek için yeterli olmasa da, onlarca yıl boyunca kesintisiz çalışması gereken özel sensörler için idealdir.

Kullanım alanları ve beklentiler

Karbon-14 izotopunun yarı ömrü yaklaşık 5730 yıldır. Bu, söz konusu enerji kaynaklarının birkaç yüzyıl boyunca istikrarlı bir şekilde çalışma potansiyeline sahip olduğu anlamına geliyor. Bilim insanları bu teknolojiyi şu alanlarda kullanmayı planlıyor:

  • Uzay araçları ve uydular;
  • Otonom sensörler ve bilimsel araştırma ekipmanları;
  • Tıbbi implantlar (örneğin kalp pilleri);
  • Endüstriyel izleme sistemleri;
  • Bakım imkanı olmayan uzak bölgelerdeki cihazlar.
Radyoizotop enerji kaynakları uzay araştırmalarında yeni bir kavram değil. Örneğin NASA, Voyager araçlarında ve Curiosity gezgininde benzer sistemler kullandı. Ayrıca Çin'in Chang'e-3 ve Chang'e-4 ay görevlerinde de nükleer bataryalar kullanılmıştı. Ancak Qianjiyuan Tianshu projesi, aşırı kompakt yapısı ve küçük elektronik cihazlar için tasarlanmış olmasıyla bu teknolojinin yaygınlaşmasında yeni bir sayfa açıyor.

Uzmanlara göre bu tür bataryalar, gelecekte insan müdahalesi olmadan çalışan "akıllı" sistemler ve uzun süreli bilimsel görevler için temel güç kaynağı haline gelebilir. Bu durum, enerji bağımsızlığı ve teknik bakım maliyetlerinin ciddi oranda düşürülmesini sağlayacaktır.

ТехнологияХитойЯдровий БатареяЭнергетикаИнновация
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

AMD yeni Zen 6 mimarisini tanıtıyor: Sunucu işlemcilerinde devrim niteliğinde değişimAMD yeni Zen 6 mimarisini tanıtıyor: Sunucu işlemcilerinde devrim niteliğinde değişimDün, 23:51Hugging Face CEO'su: Şirketler yapay zekayı kiralamaktan vazgeçiyorHugging Face CEO'su: Şirketler yapay zekayı kiralamaktan vazgeçiyorDün, 23:26Fizz, Sidechat ve Maveron yatırımcısını casuslukla suçladıFizz, Sidechat ve Maveron yatırımcısını casuslukla suçladıDün, 23:00HyperTexting: İnterneti sosyal medya gibi kaydırmanızı sağlayan yeni uygulamaHyperTexting: İnterneti sosyal medya gibi kaydırmanızı sağlayan yeni uygulamaDün, 22:27Vostoçniy Uzay Üssü'ne yeni görevler için Fregat hızlandırıcı bloğu ulaştırıldıVostoçniy Uzay Üssü'ne yeni görevler için Fregat hızlandırıcı bloğu ulaştırıldıDün, 22:26SK Hynix, ABD tarihindeki en büyük yabancı IPO ile 26,5 milyar dolar topladıSK Hynix, ABD tarihindeki en büyük yabancı IPO ile 26,5 milyar dolar topladıDün, 22:26
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi