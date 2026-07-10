Çin'de 5730 yıl ömürlü yeni nesil nükleer batarya geliştirildi

Çinli bilim insanları, enerji sektöründe devrim yaratması beklenen, karbon-14 izotopu tabanlı yeni nesil kompakt bir nükleer batarya tanıttı. Birkaç bin yıllık hizmet ömrüne sahip olan bu cihaz, teknik bakımın imkansız olduğu alanlarda çığır açabilir. Bu gelişmeyi Ixbt.com bildiriyor.

Kuzeybatı Pedagoji Üniversitesi araştırmacılarının Gansu Zhulong Technology şirketi ile iş birliği içinde geliştirdiği bu sistem, Qianjiyuan Tianshu olarak adlandırıldı. ixbt.com'a göre, yeni geliştirilen teknoloji, ekibin önceki projelerine kıyasla çok daha güçlü, kompakt ve tamamen Çin'in kendi teknolojik altyapısıyla üretilmiş olmasıyla öne çıkıyor.

Teknolojinin çalışma prensibi ve avantajları

Bataryanın çalışma temeli, radyoaktif karbon-14 izotopu ve silisyum karbür (SiC) yarı iletkenine dayanıyor. Geleneksel radyoizotop jeneratörlerinden farklı olarak bu teknoloji, ısıyı elektriğe dönüştürmüyor. Bunun yerine, beta radyasyonu enerjisi doğrudan elektrik akımına dönüştürülüyor. Geliştiriciler bu süreci güneş panellerine benzetiyor: Ancak burada ışık fotonları yerine, karbon-14 bozunmasından oluşan elektronlar, yarı iletken katmanında doğru akım oluşturuyor.

Cihazın teknik özellikleri benzersizliğini kanıtlıyor. Bataryanın hacmi sadece 16,8 santimetreküp. 2,06 V gerilim ve 0,713 mkA akım ile maksimum 1,13 mkVt güç sağlıyor. Bu değer akıllı telefonları şarj etmek için yeterli olmasa da, onlarca yıl boyunca kesintisiz çalışması gereken özel sensörler için idealdir.

Kullanım alanları ve beklentiler

Karbon-14 izotopunun yarı ömrü yaklaşık 5730 yıldır. Bu, söz konusu enerji kaynaklarının birkaç yüzyıl boyunca istikrarlı bir şekilde çalışma potansiyeline sahip olduğu anlamına geliyor. Bilim insanları bu teknolojiyi şu alanlarda kullanmayı planlıyor:

Uzay araçları ve uydular;

Otonom sensörler ve bilimsel araştırma ekipmanları;

Tıbbi implantlar (örneğin kalp pilleri);

Endüstriyel izleme sistemleri;

Bakım imkanı olmayan uzak bölgelerdeki cihazlar.

Radyoizotop enerji kaynakları uzay araştırmalarında yeni bir kavram değil. Örneğin NASA, Voyager araçlarında ve Curiosity gezgininde benzer sistemler kullandı. Ayrıca Çin'in Chang'e-3 ve Chang'e-4 ay görevlerinde de nükleer bataryalar kullanılmıştı. Ancak Qianjiyuan Tianshu projesi, aşırı kompakt yapısı ve küçük elektronik cihazlar için tasarlanmış olmasıyla bu teknolojinin yaygınlaşmasında yeni bir sayfa açıyor.

Uzmanlara göre bu tür bataryalar, gelecekte insan müdahalesi olmadan çalışan "akıllı" sistemler ve uzun süreli bilimsel görevler için temel güç kaynağı haline gelebilir. Bu durum, enerji bağımsızlığı ve teknik bakım maliyetlerinin ciddi oranda düşürülmesini sağlayacaktır.