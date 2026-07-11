İspanya ve Belçika çeyrek final detaylarını bizimle takip edin
Dünya Kupası çeyrek finali kapsamında İspanya ve Belçika milli takımları arasındaki karşılaşma için sitemizde canlı metin anlatımı yapılacaktır.
Maç, Los Angeles'taki Inglewood Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma TSİ 00:00'da başlayacak. Yayın boyunca önemli pozisyonlar, tehlikeli ataklar, goller, sarı ve kırmızı kartlar, oyuncu değişiklikleri ve istatistiksel veriler anlık olarak aktarılacaktır.
İspanya'nın sahaya Unai Simon, Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena ve Mikel Oyarzabal ilk 11'i ile çıkması bekleniyor.
Belçika kadrosunda ise Thibaut Courtois, Maxim De Cuyper, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Timothy Castagne, Youri Tielemans, Nicolas Raskin, Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Jeremy Doku ve Charles De Ketelaere ilk 11'de yer alıyor.
Canlı metin anlatımı sayesinde maçtaki gelişmeleri dakika dakika takip edebilirsiniz.
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