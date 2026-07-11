İspanya ve Belçika çeyrek final detaylarını bizimle takip edin

23 Oyuncuların su içmesi ve vücut ısılarını düşürmeleri için kısa bir mola verildi. Hava çok sıcak.

22 Lamine Yamal, İspanya adına ceza sahası dışından şutunu çekti ancak top sol direğin yanından auta gitti.

18 Belçika milli takımı oyuncusu Maxim De Cuyper faul yaptı ve hakem Michael Oliver serbest vuruş kararı verdi.

15 Charles De Ketelaere sert bir şut çıkardı ancak top savunmaya çarptı ve tehlike uzaklaştırıldı.

13 Alex Baena ceza sahası dışından topu kontrol edip kaleye şutunu çekti ancak savunma oyuncusu ustalıkla engelledi.

13 Belçikalı oyunculardan biri ceza sahası içinde topa elle müdahale etmiş gibi göründü ancak hakem oyunun devam etmesi gerektiğini işaret etti.

11 Rodri ceza sahası dışından gelen topa gelişine vurdu, ancak savunma oyuncuları topun geçişine izin vermedi.

10 İspanya milli takımı, kısa paslar ve bire bir oyunlarla rakip savunmayı aşarak hızlı bir hücum geliştirmeye çalışıyor.

9 Hakem Michael Oliver, Leandro Trossard'ın faulü nedeniyle oyunu durdurdu. İspanya serbest vuruş kullanacak.

4 Fabian Ruiz, İspanya ceza sahasına bir orta yaptı ancak savunma topu kolayca uzaklaştırdı.

3 Alex Baena İspanya savunmasının arkasına sarktı ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ve orta hakem oyunu durdurdu.

2 Nicolas Raskin (Belçika), topa oynamak yerine rakibinin bacaklarına vurduğu için hakem Michael Oliver tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

1 İspanya ve Belçika milli takımları arasındaki maç başladı.

00:00 Maç başladı, Belçika santra ile oyuna başladı.

23:34 Bu maçta düdüğü Michael Oliver çalacak.

23:34 Maç başlamadan önce takımların ilk 11'lerine göz atabilirsiniz.

23:34 İspanya ve Belçika milli takımları arasındaki maça hoş geldiniz! Karşılaşmanın tüm önemli anlarını canlı olarak aktaracağız. İlk 11'ler kısa süre içinde açıklanacak.