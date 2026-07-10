AMD yeni Zen 6 mimarisini tanıtıyor: Sunucu işlemcilerinde devrim niteliğinde değişim

·1·Teknoloji
AMD yeni Zen 6 mimarisini tanıtıyor: Sunucu işlemcilerinde devrim niteliğinde değişim

Yarı iletken pazarının önde gelen oyuncularından biri olan AMD, tamamen yeni Zen 6 mimarisine dayalı ilk işlemcilerini tanıtmaya hazırlanıyor. Bu teknolojik yeniliğin sadece performansı artırmakla kalmayıp, aynı zamanda yapay zeka ve sunucu sistemleri alanında yeni bir dönem başlatması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Resmi bilgilere göre, yeni mimarinin lansmanı bu yıl 22-23 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan Advancing AI 2026 etkinliğinde gerçekleşecek. ixbt.com'un haberine göre şirket, bu kez geleneklerinden saparak yeni mimariyi ilk olarak sıradan kullanıcılar için tasarlanan Ryzen çiplerinde değil, yüksek güçlü Epyc sunucu işlemcilerinde hayata geçirecek.

Yapay zeka ve benzersiz güç

Yeni nesil Epyc Venice işlemcileri, AMD Helios adlı özel yapay zeka platformunun temel parçası olacak. Bu sistem dahilinde işlemciler, Instinct MI455 hızlandırıcıları ve AMD Pensando ağ ekipmanlarıyla uyum içinde çalışacak. Bu durum, veri işleme merkezleri için benzeri görülmemiş bir hesaplama gücü sunacak.

Teknik göstergeler açısından da ciddi bir artış gözlemleniyor. Zen 6 mimarisine sahip çiplerdeki çekirdek sayısının 256'ya kadar çıkarılması bekleniyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, mevcut nesil işlemcilerde bu rakam maksimum 192'dir. AMD temsilcileri, yeni çiplerin performans açısından önceki modellerden yüzde 70'e kadar daha verimli olacağını vaat ediyor.

Teknolojik süreçte yeni aşama

Bir diğer önemli nokta ise, bu işlemcilerin TSMC'nin 2 nanometrelik teknolojik süreci temel alınarak üretilen ilk ürünler olmasıdır. Bu, transistör yoğunluğunu artırmanın yanı sıra enerji verimliliğini de önemli ölçüde iyileştirmeye olanak tanır. Büyük sunucu altyapıları ve bulut hizmeti sağlayıcıları için bu tür bir verimlilik, operasyonel maliyetleri düşürmede önemli bir rol oynayabilir.

Şimdilik tüketicilere yönelik Ryzen işlemcilerinin Zen 6 mimarisine ne zaman geçeceği hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor. Sektör uzmanlarına göre şirket, ana odağını en kârlı ve büyüyen segment olan yapay zeka ve kurumsal müşterilere çevirmiş durumda. Bu da modern teknoloji dünyasında önceliklerin nasıl değiştiğini gösteriyor.

Sonuç olarak, AMD'nin yeni geliştirmeleriyle NVIDIA ve Intel gibi rakiplerine ciddi baskı uygulamaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Önümüzdeki iki hafta içinde gerçekleşecek olan tanıtım, bu işlemcilerin tüm gizli potansiyellerini gün yüzüne çıkaracak.

AMDZen 6ЭпйкПроцессорТехнология
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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