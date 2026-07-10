Barcelona 40 milyonluk futbolcuyu daha ucuza alıyor

Barcelona transfer piyasasında bir büyük anlaşmaya daha yakın. Katalan kulübünün, Borussia Dortmund forveti Karim Adeyemi'yi kadrosuna katmak için anlaşmaya vardığı iddia ediliyor.

Futbolcunun piyasa değerinin 40 milyon avro olmasına rağmen, Barcelona onu çok daha düşük bir fiyata alabilir.

Transferin maliyeti ne kadar olacak?

İnsider Fabrizio Romano'nun verdiği bilgilere göre, Barcelona Karim Adeyemi transferi için 22 milyon avro ödeyecek.

Anlaşmada ayrıca çeşitli bonuslar olarak 7 milyon avro daha öngörülüyor. Böylece şartlar yerine getirildiğinde transferin toplam maliyeti 29 milyon avroya ulaşabilir.

24 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalanması planlanıyor.

Barcelona neden Adeyemi'yi seçti?

Karim Adeyemi yüksek hızı, hücumda birden fazla pozisyonda oynayabilmesi ve rakip savunmayı delme yeteneği ile öne çıkıyor.

Hem merkez forvet hem de kanatlarda oynayabiliyor. Bu durum, Barcelona teknik heyetine hücum hattında farklı taktiksel şemalar kullanma imkanı tanıyor.

Geçen sezon nasıl bir performans sergiledi?

Adeyemi, Borussia Dortmund kadrosuna Temmuz 2022'de katılmıştı.

Geçen sezon tüm kulvarlarda:

39 maçta sahaya çıktı;

10 gol attı;

6 asist yaptı.

Transfermarkt portalı, futbolcunun güncel piyasa değerini 40 milyon avro olarak tahmin ediyor.

Katalanlar için kârlı bir anlaşma mı?

Eğer transfer 22 milyon avro ve bonuslar karşılığında gerçekleşirse, Barcelona piyasa değeri oldukça yüksek olan genç bir forveti nispeten uygun bir fiyata almış olacak.

Şimdi anlaşmanın resmen açıklanması ve futbolcunun sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.