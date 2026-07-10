Çağımızın «posta güvercini»: Roost mesajlaşma uygulaması neden popüler oldu?

·39·Teknoloji
Çağımızın «posta güvercini»: Roost mesajlaşma uygulaması neden popüler oldu?

Dijital teknoloji çağında bilgilerin anında ulaşması alışılagelmiş bir durum haline geldi. Ancak, Ticketmaster çalışanı Logan Mendelson tarafından geliştirilen yeni Roost uygulaması bu kuralı tamamen reddediyor. Bu mesajlaşma uygulamasında mesajlar sanal kuşlar aracılığıyla iletiliyor ve gerçek hayattaki gibi belirli bir mesafeyi katetmeleri için birkaç saat, hatta günler gerekiyor. Beklenmedik bir şekilde, bu «yavaş iletişim» konsepti internet kullanıcıları arasında büyük ilgi uyandırdı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Uygulama başlangıçta yazarın arkadaşlarıyla iletişim kurması için küçük bir kişisel proje olarak başlamıştı. Ancak Threads ağında okul öğrencilerinin Roost üzerinden eski İngilizce ile yazışmaları hakkındaki hikayenin yayılmasıyla servis viral bir popülariteye ulaştı. Sadece üç gün içinde kullanıcı sayısı 10 binden 100 bine ulaştı, beş hafta sonra ise bu rakam 300 bini aştı.

«Yavaş sosyal ağ» felsefesi

Roost konsepti, kullanıcıları sürekli bildirimlerden ve hızlı yanıt verme baskısından kurtarmayı amaçlayan «slow-cial» terimine dayanıyor. Kaydolan her kişinin dört sanal yardımcısı oluyor. Mesajın ulaşma hızı seçilen «kuryeye» bağlı: şahin en hızlısı kabul edilirken, sinek kuşu biraz daha yavaş hareket ediyor. En sabırlı kullanıcılar için ise salyangoz ve kaplumbağalar bile hizmete hazır.

Mendelson'a göre bu yaklaşım, insanları yazışmalara daha fazla dikkat ve sorumlulukla yaklaşmaya zorluyor. Modern mesajlaşma uygulamalarındaki sonsuz mesaj akışından yorulan genç nesil için bu, kendine has bir nostalji ve huzur kaynağı haline geldi. Uygulamada ayrıca, akranlarla anonim olarak iletişim kurmayı sağlayan Pen Pals özelliği de bulunuyor.

Güvenlik ve yapay zeka olanakları

Yaratıcı, güvenlik konusuna özel bir vurgu yapmış. Şimdilik uygulamada fotoğraf gönderme özelliği devre dışı bırakılmış; bu durum güvenilir bir moderasyon sistemi oluşturulana kadar geçerli olacak. Kullanıcılar birbirlerinin sadece yaşadıkları şehirleri görebiliyor, bu da kişisel verilerin korunmasını sağlıyor.

Logan Mendelson, yapay zeka araçları olmadan böyle geniş kapsamlı bir projeyi tek başına yönetmenin mümkün olmayacağını itiraf ediyor. Buna rağmen, platformun gelişim stratejisini ve temel kararları bağımsız olarak aldığını vurguluyor. Roost mesajlaşma uygulaması, günümüzün hızlı dünyasında insanların hala samimi ve acele etmeden iletişim kurmaya ihtiyaç duyduğunun bir kanıtıdır.

RoostМессенжерТехнологияИжтимоий ТармоқСтартап
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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