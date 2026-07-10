Netflix geleneksel televizyon formatına dönüyor: Platforma canlı kanallar geliyor

·29·Teknoloji
Netflix geleneksel televizyon formatına dönüyor: Platforma canlı kanallar geliyor

Dünyanın en büyük yayın platformu olan Netflix, kullanıcıların ilgisini canlı tutmak için yeni ve beklenmedik bir yöntemi test ediyor. Şirket, geleneksel televizyon gibi 7/24 kesintisiz çalışan canlı yayın kanallarını başlatmayı planlıyor. Bu adım, platformdaki izlenme süresini artırmayı ve kullanıcılara içerik seçiminde kolaylık sağlamayı amaçlıyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

The Wall Street Journal'ın haberine göre, bu yeni özellik sayesinde aboneler belirli bir dizi veya filmi aramak zorunda kalmadan, mevcut kanallardan birini açabilecekler. Örneğin kullanıcılar, "Avatar: The Last Airbender" gibi popüler yapımları veya gerilim türündeki filmleri özel kanallar aracılığıyla arka arkaya izleme imkanına sahip olacaklar. Bu yöntem, özellikle ev işleri yaparken veya sadece arka planda bir şeylerin çalmasını isteyen izleyiciler için tasarlandı.

Rekabet ve reklam gelirleri

Bu strateji, Netflix'in Pluto TV ve Tubi gibi ücretsiz, reklam destekli yayın hizmetleriyle doğrudan rekabete girmesine neden olacak. Uzmanlara göre canlı yayın formatı, şirketin reklamcılık işini önemli ölçüde geliştirebilir. Canlı yayınlarda kullanıcılar genellikle reklamları atlayamadığı için bu durum markalar için cazip bir platform yaratıyor.

Ayrıca Netflix, diğer yayın hizmetleriyle iş birliği yaparak paket abonelikler (bundle) sunmayı da değerlendiriyor. Bilgilere göre Apple ve Amazon'un deneyimlerinden yola çıkan Netflix, kendi platformunda Peacock gibi hizmetlerin içeriklerini de barındırabilir. Bu, kullanıcılara birden fazla servis için ayrı ücret ödemeden tek bir arayüz üzerinden daha fazla içeriğe erişim imkanı tanıyacak.

İzleyici kaybı ve yeni stratejiler

Netflix'in bu tür radikal adımlar atmasının nedeni, son zamanlarda izleyici etkileşiminin düşmesiyle ilgili. Nielsen analiz şirketinin verilerine göre, nisan ayında Netflix'in toplam televizyon izlenme payı yüzde 7,8'e düştü. Bloomberg ise şirket yönetiminin, orijinal dizilerin ilk ve ikinci sezonları arasında izleyici kitlesinin önemli ölçüde azalmasından endişe duyduğunu yazıyor.

Durumu düzeltmek için platform bir dizi yeni yönelimi benimsiyor:

  • Kısa metrajlı videolar ve video podcast formatı;
  • Çocuklar için tasarlanmış yeni oyun uygulamaları;
  • Sinema tutkunları için popüler Letterboxd sosyal ağını satın alma görüşmeleri.

Şimdilik Netflix yetkilileri bu yenilikler hakkında resmi bir açıklama yapmaktan kaçındı. Ancak uzmanlar, yayın devinin klasik "isteğe bağlı video" (VOD) modelinden uzaklaşarak hibrit bir medya platformuna dönüşme yolunda adım attığını belirtiyor. Bu durum, Türkiye gibi hızla gelişen pazarlarda da dijital televizyon ile yayıncılık arasındaki sınırın daha da belirsizleşeceğinin bir göstergesidir.

NetflixСтримингТехнологияТелевидениеМедиа
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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