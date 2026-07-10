Disney+ ücretsiz abonelik türü getirmeyi planlıyor

·29·Teknoloji
Disney+ ücretsiz abonelik türü getirmeyi planlıyor

Dünyanın en büyük medya devlerinden biri olan Disney, Disney+ yayın platformu için tamamen ücretsiz ancak reklam destekli yeni bir abonelik planı başlatma olasılığını değerlendiriyor. Bu adımın, platformun izleyici kitlesini genişletmek ve rekabet gücünü artırmak için stratejik bir değişiklik olması bekleniyor. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor. aktarıyor.

Business Insider'ın haberine göre, Disney'in ürün ve teknolojiden sorumlu direktörü Adam Smith, yakın zamanda yapılan bir iç toplantıda bu konuyu görüştü. Hangi film veya dizilerin ücretsiz sunulacağı ve hizmetin ne zaman resmen başlayacağına dair kesin bilgiler henüz verilmemiş olsa da, şirket yönetimi ücretsiz içerik modeline ciddi bir ilgi gösteriyor.

Rekabet ve pazar talebi

Disney+ platformunun bu kararı almasının temel nedeni olarak YouTube ve Tubi gibi ücretsiz servislerle rekabet etme isteği gösteriliyor. Son zamanlarda kullanıcılar arasında ücretli aboneliklerden vazgeçip, reklam izleme karşılığında ücretsiz içerik sunan platformlara geçiş eğilimi güçleniyor.

Nielsen analiz şirketinin verilerine göre, ücretsiz yayın hizmetlerinin pazardaki payı her geçen yıl artıyor. Örneğin, ABD'de bu tür servislerin toplam izlenme süresindeki payının 2024'teki yüzde 12,7'den 2026 yılına kadar yüzde 18,7'ye çıkması tahmin ediliyor. Bu durum, geleneksel ücretli abonelik modeline dayalı servisler için ciddi bir sinyaldir.

Yayın pazarında yeni strateji

Günümüzde Netflix ve Amazon Prime gibi büyük rakipler ağırlıklı olarak ücretli aboneliklere dayanıyor. Ancak Apple TV+ ve Paramount+ gibi platformlar, bazı dizilerin ilk bölümlerini kaydolmamış kullanıcılar için ücretsiz izleme imkanı sunmaya başladı. Disney+ ise bu modeli daha da genişleterek kütüphanesinin bir kısmını sürekli ücretsiz olarak sunmayı hedefliyor.

Özbekistanlı kullanıcılar için de bu haber önem taşıyabilir. Şu anda birçok uluslararası yayın servisinin fiyatı yerel pazar için biraz yüksek kalıyor. Ücretsiz, reklam destekli modelin uygulamaya konulması, kaliteli medya ürünlerinin daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlayacaktır.

Özetle Disney+, fiyat politikasını gözden geçirerek sadece yeni kullanıcılar çekmeyi değil, aynı zamanda reklamlardan elde edilecek gelirlerle finansal istikrarını sağlamayı da amaçlıyor. Eğer bu proje başarıyla hayata geçerse, yayın dünyasında ücretsiz içerik döneminin yeni bir aşamaya geçeceği şüphesizdir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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