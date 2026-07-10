SK Hynix, ABD tarihindeki en büyük yabancı IPO ile 26,5 milyar dolar topladı

Güney Koreli yarı iletken devi SK Hynix, ABD borsasındaki ilk halka arzı (IPO) ile 26,5 milyar dolar fon topladı. Bu rakam, ABD borsaları tarihinde yabancı bir şirket tarafından gerçekleştirilen en büyük IPO olup, 2014 yılındaki Alibaba rekorunu (25 milyar dolar) geride bıraktı. Bu başarı, yapay zeka (AI) teknolojilerine olan küresel ilginin ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha kanıtladı. Bu haberi Techcrunch.com aktarıyor. bildiriyor.

Şirket, Nasdaq borsasında hisselerini arz ederken, yatırımcılar arasındaki talebin arzdan yedi kat daha fazla olduğu kaydedildi. SK Hynix, hisselerini Seul borsasındaki ortalama fiyatın %2,7 üzerinde bir primle sunmasına rağmen, işlemlerin başlamasıyla hisse fiyatı %14 daha yükseldi. Bu durum, Koreli şirketlere özgü olan ve jeopolitik riskler ile yönetim sisteminden kaynaklanan düşük fiyatlandırma fenomeni olan "Kore iskontosu"nun aşıldığını gösteriyor.

Yapay zeka ve NVIDIA faktörü

SK Hynix'in başarısının temel nedeni, yapay zeka çipleri için kritik öneme sahip yüksek bant genişlikli bellek (HBM) üretimindeki liderliğidir. Şu anda NVIDIA , grafik işlemcileri (GPU) için doğrudan SK Hynix ürünlerine güveniyor. Dünya genelinde AI sistemlerine olan talebin artmasıyla, bu bellek çiplerine olan ihtiyaç da hızla büyüyor.

ixbt.com verilerine göre, toplanan devasa fonlar üç ana alana harcanacak: Güney Kore'de yeni bir fabrika inşası, çip paketleme tesisi kurulması ve en gelişmiş yarı iletkenlerin üretilmesini sağlayan EUV tarayıcılarının satın alınması. Bu yatırımların, şirketin teknoloji yarışındaki konumunu daha da güçlendirmesi bekleniyor.

ABD'nin stratejik talebi: Yeni fabrikalar

SK Hynix'in ABD pazarına girişiyle birlikte Washington yönetimi de harekete geçti. ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, yarı iletken endüstrisi temsilcileriyle yaptığı toplantıda, Güney Koreli şirketleri ABD topraklarında yeni fabrikalar kurmaya çağırdı. Şu anda Samsung ve SK Hynix ile bu konuda görüşmeler yürütülüyor.

ABD hükümeti, Micron gibi yerel üreticileri desteklemenin yanı sıra yabancı devlerin üretim kapasitelerini de kendi ülkesine taşımayı hedefliyor. Bilgi için; Micron, ABD'de yeni fabrikalar kurmak için 250 milyar dolar yatırım yapacağını ve 90 binden fazla istihdam yaratacağını duyurmuştu.

Teknoloji meraklıları ve yatırımcılar için bu gelişme, küresel yarı iletken pazarındaki güç dengelerinin değiştiğinin bir göstergesidir. SK Hynix ve Samsung gibi markaların ABD pazarındaki faaliyetleri, gelecekte cihazların ve sunucu donanımlarının fiyatı ile bulunabilirliğini doğrudan etkileyebilir.