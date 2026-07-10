HyperTexting: İnterneti sosyal medya gibi kaydırmanızı sağlayan yeni uygulama

·3·Teknoloji
HyperTexting: İnterneti sosyal medya gibi kaydırmanızı sağlayan yeni uygulama

Modern internet kullanıcıları, bilgi aramaktan ziyade sosyal medya akışlarını (feed) kaydırmaya alışkınlar. Yeni tanıtılan HyperTexting uygulaması, tüm internet ağını tıpkı Facebook veya X gibi rahat ve sonsuz kaydırılabilir bir akışa dönüştürmeyi hedefliyor. Bu platform, kullanıcılara geleneksel web sitelerini sosyal medya formatında görüntüleme imkanı sunuyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Teknoloji dünyasında 20 yıllık deneyime sahip Caleb Hailey tarafından oluşturulan HyperTexting, şu anda iOS sistemi için kullanıma sunuldu. TechCrunch'a verdiği röportajda yazar, internetin ilk dönemlerindeki vaatleri hatırlatıyor: O zamanlar her bireyin kendi alan adına sahip olması ve kendi içeriğini bağımsız olarak yayınlaması bekleniyordu. Ancak sosyal ağların ortaya çıkmasıyla insanlar, kişisel web sitesi yönetmek yerine hazır platformlarda sayfa açmayı tercih etmeye başladılar.

HyperTexting projesinin temel fikri, sosyal ağların kullanıcı dostu arayüzünü (akış, profiller, takip etme, beğeniler ve yorumlar) açık web siteleriyle birleştirmektir. Kullanıcılar, sevdikleri blogları, haber sitelerini ve bültenleri tek bir tıklama ile takip edebilir ve güncellemelerini tek bir akışta izleyebilirler.

Algoritmasız bir internete doğru

Caleb Hailey, bu uygulamayı geliştirirken Twitter platformunun son yıllardaki değişimlerinden ilham aldığını belirtiyor. Ona göre sosyal ağlar, büyüme hırsıyla kronolojik düzenden vazgeçti ve kullanıcılara sadece algoritmaların seçtiği içerikleri göstermeye başladı. HyperTexting ise verileri hiçbir gizli algoritma olmadan, yayınlanma zamanına göre sunuyor.

Uygulamanın bir diğer dikkat çekici özelliği ise kişisel bir web sitesini güncelleme sürecini, basit bir mesaj gönderme kadar kolaylaştırmasıdır. Bu, kullanıcıların karmaşık sistemleri öğrenmeden kendi dijital alanlarını oluşturmalarını ve yönetmelerini sağlıyor. Yazara göre bu, RSS teknolojisini popülerleştirmenin yeni ve modern bir yoludur.

Pandemi dönemindeki "doom scrolling" (kötü haberleri sürekli okuma) kavramı, Hailey'i sosyal ağlardan tamamen vazgeçmeye itmişti. NetNewsWire gibi RSS okuyucu uygulamalara geri dönerek, bu bilgi edinme yönteminin ne kadar faydalı olduğunu anladı. HyperTexting, tam da bu klasik yaklaşımı modern ve herkes için anlaşılır bir kabuğa sarmanın bir sonucu olarak ortaya çıktı.

Şu anda HyperTexting, kullanıcılarına sadece metin tabanlı makaleleri değil, multimedya materyallerini de rahat bir formatta tüketme imkanı sunuyor. Bu proje, internetin merkeziyetsiz, özgür ve kullanıcı kontrolündeki geleceğine atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Özbekistanlı kullanıcılar için de bu uygulama, uluslararası yayınları ve sevilen blog yazarlarını tek bir platformda, gereksiz reklam ve algoritmalar olmadan takip etmede faydalı olabilir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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