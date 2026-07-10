Vostoçniy Uzay Üssü'ne yeni görevler için Fregat hızlandırıcı bloğu ulaştırıldı

·2·Teknoloji
Vostoçniy Uzay Üssü'ne yeni görevler için Fregat hızlandırıcı bloğu ulaştırıldı

Rusya'nın Vostoçniy Uzay Üssü'nde bir sonraki uzay uçuşlarına hazırlık süreci yeni bir aşamaya geçti. Roskosmos devlet şirketinden alınan bilgilere göre, uzay araçlarını belirlenen yörüngelere hassas bir şekilde ulaştırma görevini yerine getiren Fregat evrensel hızlandırıcı bloğu uzay üssüne başarıyla ulaştırıldı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu özel yükü taşımak için büyük kapasiteli An-124-100 nakliye uçağı kullanıldı. Uçak uzay üssü havaalanına indikten sonra, teknik ekipman derhal uzay araçlarını montaj ve test etme binasına yönlendirildi. Burada uzmanlar, bloğu çalışma alanına yerleştirerek tüm sistemlerini kapsamlı bir kontrolden geçirecekler.

Karmaşık görevlerin anahtarı

Fregat bloğu, modern kozmonotikte evrenselliği ile öne çıkıyor. Genellikle orta sınıf roket taşıyıcılarla birlikte kullanılır. Cihazın temel görevi, ana roketten ayrıldıktan sonra bir veya birkaç uyduyu hassas hesaplanmış noktalara taşımak veya onları Dünya yakınındaki uzayın dışına yönlendirmektir.

Bu teknolojinin kendine has özelliği, Fregat'ın kendi motor sistemine sahip olmasıdır. Bu, tek bir uçuş sırasında motorları birkaç kez yakıp söndürmesine olanak tanır. Sonuç olarak, tek bir roket yardımıyla farklı yükseklikteki yörüngelere birden fazla cihazı sırayla yerleştirmek gibi karmaşık görevleri yerine getirmek mümkün olmaktadır.

Bölgesel önem ve beklentiler

Vostoçniy Uzay Üssü'nün kullanımının genişlemesi, Orta Asya bölgesi ve özellikle Özbekistan için de bilimsel açıdan ilgi çekicidir. Bölgemizde uzay araştırmaları ile uydu aracılığıyla iletişim, tarım ve çevresel izleme faaliyetlerinin geliştirilmesine ilginin arttığı bir dönemde, bu tür teknolojik imkanlar büyük önem taşımaktadır.

Yakın zamanda uzmanlar, Fregat bloğunu roket taşıyıcıya entegre etmeden önce tüm gerekli laboratuvar testlerini tamamlayacaklar. Bu bloğun hangi görev kapsamında uzaya fırlatılacağı ve hangi uyduları yörüngeye taşıyacağı ile ilgili detayların, hazırlıkların sonraki aşamalarında açıklanması bekleniyor.

КосмосТехнологияRoskosmosFregatВосточний
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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