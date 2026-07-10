Arkeologlar Roma imparatorunun sarayının altında beklenmedik bir oda buldu

İtalya'nın Tivoli kentinde bulunan ünlü Hadrian Villası arazisinde arkeologlar bir başka önemli keşfe imza attı. Kazılar sırasında, Roma'nın efsanevi imparatorlarından birine ait sarayın altında gizli bir yeraltı yapısı tespit edildi. Uzmanlara göre, bu bulgu kompleks arazisinde şimdiye kadar bilinen en eski yapı olabilir. Bu bilgi, İspanya'nın Sevilla kentindeki Pablo de Olavide Üniversitesi (UPO) tarafından açıklandı.

Anlaşıldığı üzere, bu devasa saray, MS 117–138 yılları arasında Roma İmparatorluğu'nu yöneten ünlü İmparator Hadrian'ın ikametgahıydı. Hadrian'ın Britanya'nın kuzeyinde inşa ettirdiği ünlü Hadrian Duvarı ve Roma İmparatorluğu genelinde gerçekleştirdiği seyahatlerle tarihte özel bir yeri vardır. Günümüzde villası UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almakta olup her yıl binlerce turist ve bilim insanını kendine çekmektedir.

Arkeologların tespit ettiği yeraltı yapısının ise Hadrian döneminden çok daha eskiye, MÖ 509–27 yıllarını kapsayan Roma Cumhuriyeti dönemine ait olduğu tahmin ediliyor. Yani bu yapı, imparator sarayı inşa edilmeden birkaç yüzyıl önce mevcuttu.

Uzmanlara göre, yeraltı odaları başlangıçta depo veya tahıl ambarı olarak hizmet vermiş olabilir. Daha sonra binanın kullanımı durdurulmuş ve içi antik inşaat kalıntıları ile seramik eşyalarla kısmen doldurulmuştur.

Proje lideri arkeolog Rafael Hidalgo, yapının toprakla tamamen gömülü olmamasının bilim insanları için beklenmedik bir durum olduğunu belirtti. Kazı çalışmaları sırasında ise daha ilginç bulgular ortaya çıktı.

Yeraltı odalarından çok sayıda seramik parçası ve yakınlardaki binaların çatılarını süsleyen mimari pişmiş toprak süslemeler bulundu. Bazı süslemelerde köpek başı, diğerlerinde ise boğa başı tasvir edilmiş olup, bunlar antik Roma mimarisi hakkında değerli bilgiler barındırmaktadır.

Bilim insanları, bulunan materyallerin bu antik villanın hangi dönemde inşa edildiğini ve ne kadar süre kullanıldığını belirlemede önemli bir rol oynadığını söylüyor. Bu da Hadrian sarayından önce var olan tarihi kompleks hakkındaki bilgileri daha da zenginleştirmeye hizmet ediyor.

Bir diğer dikkat çekici husus ise, yeraltı yapısının kubbeli tavan kısmının neredeyse mükemmel durumda korunmuş olmasıdır. Arkeologlar, bu tür yapılarda tavan kısmının genellikle zamanla çöktüğünü belirtiyor. Ancak bu sefer, antik Romalıların beton dökme sürecinde kullandıkları ahşap kalıpların izleri bile net bir şekilde görülebiliyordu.

Uzmanlar, bu keşfin Roma tarihindeki önemli boşlukları doldurabileceğini söylüyor. Çünkü Hadrian, sarayını inşa ederken önceki binaların büyük bir kısmını yıktırmıştı ve bu nedenle onlar hakkındaki bilgiler çok az korunabilmişti.