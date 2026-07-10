«Bana bir şey olursa...»: Trump, İran'a yönelik gizli talimatını açıkladı

·81·Dünya
«Bana bir şey olursa...»: Trump, İran'a yönelik gizli talimatını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, İran tarafından kendisine yönelik bir suikast düzenlenme ihtimali hakkında bir kez daha sert açıklamalarda bulundu. Trump, kendisine bir şey olması durumunda Washington'ın İran'a tarihte eşi benzeri görülmemiş bir askeri saldırı düzenlemesi için önceden talimat bıraktığını söyledi.

Bu açıklama, ABD ile İran arasındaki ilişkilerin daha da gerildiği bir dönemde geldi ve uluslararası arenada büyük yankı uyandırdı.

Trump: «Daha önce hiç görülmemiş bir şekilde bombalayın»

New York Post gazetesine verdiği röportajda Donald Trump, kendisini İran'ın ana hedeflerinden biri olarak gördüğünü belirtti.

Trump'a göre, başına bir şey gelmesi halinde İran'a misli görülmemiş bir güçle karşılık verilmesi yönünde talimat verildi.

Trump ayrıca, İsrail'in İran'ın yeni suikast planından ziyade, Tahran'ın kendisini yok etme isteğinin uzun yıllardır bilindiğini vurguladı.

Trump neden kendisini hedef olarak görüyor?

Gazetenin haberine göre İran, 2020 yılında General Kasım Süleymani'nin bir ABD saldırısında öldürülmesinden bu yana Trump'a karşı sert bir tutum sergiliyor.

O tarihten bu yana ABD istihbarat servislerinin başkanın güvenliğini artırdığı ve olası tehditlerin defalarca incelendiği belirtiliyor.

Temmuz 2024'te Pensilvanya'daki seçim mitinginde gerçekleşen suikast girişiminde kurşun Trump'ın kulağını sıyırmıştı. Resmi verilere göre, bu olayın İran ile bağlantılı olduğu doğrulanmadı.

Gerilim daha da arttı

Son günlerde ABD ile İran arasındaki ilişkiler daha da gerildi.

Haberlere göre, İran'ın dini lideri Ali Hamaneyiçin düzenlenen bir törende bazı protestocuların Trump karşıtı sloganlar içeren pankartlar taşıdığı görüldü.

Aynı zamanda, The New York Times gazetesinin bildirdiğine göre Trump, NATO zirvesinden dönerken Katar tarafından hediye edilen yeni uçak yerine eski Air Force One uçağını kullandı. Yayın organı, bu kararın ABD Gizli Servisi'nin güvenlik tavsiyeleri doğrultusunda alındığını yazdı.

İran suçlamaları reddediyor

Trump daha önce de İran hükümetinin kendisine karşı iki kez suikast girişiminde bulunduğunu iddia etmişti. Bu tehditleri ABD ve İsrail'in İran'a yönelik eylemleriyle ilişkilendirmişti.

Ancak Tahranlı yetkililer, Trump'a yönelik suikast hazırlığı yapıldığına dair tüm suçlamaları kesin bir dille reddediyor.

Şu ana kadar ABD resmi makamlarından Trump'ın açıklamalarına ilişkin ek bir bilgi verilmedi.

Donald TrumpİranABDSuikastDış Politika
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Avrupa Instagram ve Facebook'a karşı harekete geçti: Meta büyük bir para cezası riskiyle karşı karşıyaAvrupa Instagram ve Facebook'a karşı harekete geçti: Meta büyük bir para cezası riskiyle karşı karşıyaDün, 22:58Arkeologlar Roma imparatorunun sarayının altında beklenmedik bir oda bulduArkeologlar Roma imparatorunun sarayının altında beklenmedik bir oda bulduDün, 22:45Lviv'de büyük arbede: Kalabalık askeri komiserlik aracını devirdiLviv'de büyük arbede: Kalabalık askeri komiserlik aracını devirdiDün, 22:15Bakü'de şoför yolcuları otobüste bırakıp sigara içmeye gittiBakü'de şoför yolcuları otobüste bırakıp sigara içmeye gittiDün, 21:11Ukrayna'da 3 bin yıllık bir mezarda kucaklaşan çiftin kalıntıları bulunduUkrayna'da 3 bin yıllık bir mezarda kucaklaşan çiftin kalıntıları bulunduDün, 19:42Haiti'de uçak denize zorunlu iniş yaptıHaiti'de uçak denize zorunlu iniş yaptıDün, 19:36
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu