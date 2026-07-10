Çin uzay yarışında Elon Musk'ı yakalıyor: Yeniden kullanılabilir roket test edildi

·34·Teknoloji
Çin uzay yarışında Elon Musk'ı yakalıyor: Yeniden kullanılabilir roket test edildi

Çin'in uzay endüstrisindeki dev adımı dünya kamuoyunun dikkatini çekiyor. Ülkenin devlet kuruluşu Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), Long March roketini başarıyla fırlatarak güçlendirici kısmını denizde bulunan özel bir gemiye indirmeyi başardı. Böylece Çin, ABD'den sonra bu karmaşık teknolojide ustalaşan dünyadaki ikinci ülke oldu. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Bu başarı, Elon Musk tarafından kurulan SpaceX şirketinin uzay uçuş maliyetlerini ciddi oranda düşüren Falcon 9 roketlerine bir yanıt olarak görülüyor. CASC verilerine göre, bu güçlendiricinin yıl sonuna kadar tekrar kullanılması planlanıyor. Bu durum, Çin'in uzay programları için ekonomik verimliliği yeni bir seviyeye taşıyacak.

Teknolojik fark ve özgün yaklaşım

Çinli mühendisler, SpaceX'in kullandığı teknolojiden biraz farklı bir yol seçti. Falcon 9 roketleri iniş sırasında özel destek ayaklarını açarak platforma dikey olarak inerken, Çin'in Long March roketi gemideki devasa bir iskelete monte edilmiş özel bir ağ yardımıyla yakalanıyor. Ancak her iki durumda da başarılı bir iniş için son derece karmaşık yönlendirme yazılımı, sensörler ve atmosfere yeniden girişte hayatta kalabilen dayanıklı motorlar gerekiyor.

SpaceX şu anda yeniden kullanılabilir roketleri sayesinde Starlink uydu ağını genişletiyor, ayrıca NASA ve ABD Savunma Bakanlığı için önemli siparişleri yerine getiriyor. Çin'in bu teknolojide ustalaşması, ona sadece bilimsel değil, aynı zamanda stratejik bir üstünlük de sağlıyor.

Küresel rekabet ve güvenlik meseleleri

Ulusal güvenlik kuralları nedeniyle Çin ve ABD şirketleri doğrudan müşteriler için rekabet etmeseler de, bu teknoloji küresel pazardaki dengeyi değiştirebilir. Yeniden kullanılabilir roketler, Çin'in kendi Starlink alternatifini oluşturmasına ve yörünge veri merkezlerini devreye almasına olanak tanıyacak. Bu durum özellikle Afrika, Orta Doğu ve Güneydoğu Asya pazarlarında Batı teknolojilerine karşı ciddi bir rekabet oluşturuyor.

Şu anda diğer özel şirketler de bu alanda çalışmalar yürütüyor:

  • Jeff Bezos'a ait Blue Origin şirketi kendi güçlendiricisini başarıyla geri getirmiş olsa da, son patlamalar nedeniyle testleri durdurmuş durumda;
  • Rocket Lab şirketi, Neutron adlı yeniden kullanılabilir bir roket üzerinde çalışıyor;
  • Stoke Space şirketi, tamamen yeniden kullanılabilir roketini bu yıl test etmeyi planlıyor.
Bununla birlikte, Elon Musk da durmaya niyetli değil. Devasa Starship roketinin önümüzdeki günlerde bir sonraki uçuşunu gerçekleştirmesi bekleniyor. Eğer Starship tam kapasiteyle çalışmaya başlarsa, uzaya yük taşıma kapasitesi bakımından mevcut tüm roketleri geride bırakacak ve ABD'nin uzaydaki üstünlüğünü bir kez daha pekiştirecek.

ХитойSpaceXКоинотРакетаElon Musk
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

HyperTexting: İnterneti sosyal medya gibi kaydırmanızı sağlayan yeni uygulamaHyperTexting: İnterneti sosyal medya gibi kaydırmanızı sağlayan yeni uygulamaBugün, 22:27Vostoçniy Uzay Üssü'ne yeni görevler için Fregat hızlandırıcı bloğu ulaştırıldıVostoçniy Uzay Üssü'ne yeni görevler için Fregat hızlandırıcı bloğu ulaştırıldıBugün, 22:26SK Hynix, ABD tarihindeki en büyük yabancı IPO ile 26,5 milyar dolar topladıSK Hynix, ABD tarihindeki en büyük yabancı IPO ile 26,5 milyar dolar topladıBugün, 22:26Bigme Hibreak Dual 2: Çift ekranlı ve 80 Hz yenileme hızına sahip yenilikçi akıllı telefon tanıtıldıBigme Hibreak Dual 2: Çift ekranlı ve 80 Hz yenileme hızına sahip yenilikçi akıllı telefon tanıtıldıBugün, 21:52Akıllı telefonlardan yorulanlar için çözüm: Dumb Co şirketi “akıllı” tuşlu telefonları tanıttıAkıllı telefonlardan yorulanlar için çözüm: Dumb Co şirketi “akıllı” tuşlu telefonları tanıttıBugün, 21:28Geely dünyanın en hızlı şarj olan bataryasını tanıttı: 1 milyon km ömürGeely dünyanın en hızlı şarj olan bataryasını tanıttı: 1 milyon km ömürBugün, 21:26
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi