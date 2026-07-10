Çin uzay yarışında Elon Musk'ı yakalıyor: Yeniden kullanılabilir roket test edildi

Çin'in uzay endüstrisindeki dev adımı dünya kamuoyunun dikkatini çekiyor. Ülkenin devlet kuruluşu Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), Long March roketini başarıyla fırlatarak güçlendirici kısmını denizde bulunan özel bir gemiye indirmeyi başardı. Böylece Çin, ABD'den sonra bu karmaşık teknolojide ustalaşan dünyadaki ikinci ülke oldu. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Bu başarı, Elon Musk tarafından kurulan SpaceX şirketinin uzay uçuş maliyetlerini ciddi oranda düşüren Falcon 9 roketlerine bir yanıt olarak görülüyor. CASC verilerine göre, bu güçlendiricinin yıl sonuna kadar tekrar kullanılması planlanıyor. Bu durum, Çin'in uzay programları için ekonomik verimliliği yeni bir seviyeye taşıyacak.

Teknolojik fark ve özgün yaklaşım

Çinli mühendisler, SpaceX'in kullandığı teknolojiden biraz farklı bir yol seçti. Falcon 9 roketleri iniş sırasında özel destek ayaklarını açarak platforma dikey olarak inerken, Çin'in Long March roketi gemideki devasa bir iskelete monte edilmiş özel bir ağ yardımıyla yakalanıyor. Ancak her iki durumda da başarılı bir iniş için son derece karmaşık yönlendirme yazılımı, sensörler ve atmosfere yeniden girişte hayatta kalabilen dayanıklı motorlar gerekiyor.

SpaceX şu anda yeniden kullanılabilir roketleri sayesinde Starlink uydu ağını genişletiyor, ayrıca NASA ve ABD Savunma Bakanlığı için önemli siparişleri yerine getiriyor. Çin'in bu teknolojide ustalaşması, ona sadece bilimsel değil, aynı zamanda stratejik bir üstünlük de sağlıyor.

Küresel rekabet ve güvenlik meseleleri

Ulusal güvenlik kuralları nedeniyle Çin ve ABD şirketleri doğrudan müşteriler için rekabet etmeseler de, bu teknoloji küresel pazardaki dengeyi değiştirebilir. Yeniden kullanılabilir roketler, Çin'in kendi Starlink alternatifini oluşturmasına ve yörünge veri merkezlerini devreye almasına olanak tanıyacak. Bu durum özellikle Afrika, Orta Doğu ve Güneydoğu Asya pazarlarında Batı teknolojilerine karşı ciddi bir rekabet oluşturuyor.

Şu anda diğer özel şirketler de bu alanda çalışmalar yürütüyor:

Jeff Bezos'a ait Blue Origin şirketi kendi güçlendiricisini başarıyla geri getirmiş olsa da, son patlamalar nedeniyle testleri durdurmuş durumda;

Rocket Lab şirketi, Neutron adlı yeniden kullanılabilir bir roket üzerinde çalışıyor;

Stoke Space şirketi, tamamen yeniden kullanılabilir roketini bu yıl test etmeyi planlıyor.

Bununla birlikte, Elon Musk da durmaya niyetli değil. Devasa Starship roketinin önümüzdeki günlerde bir sonraki uçuşunu gerçekleştirmesi bekleniyor. Eğer Starship tam kapasiteyle çalışmaya başlarsa, uzaya yük taşıma kapasitesi bakımından mevcut tüm roketleri geride bırakacak ve ABD'nin uzaydaki üstünlüğünü bir kez daha pekiştirecek.