Akıllı telefonlardan yorulanlar için çözüm: Dumb Co şirketi “akıllı” tuşlu telefonları tanıttı

·31·Teknoloji
Akıllı telefonlardan yorulanlar için çözüm: Dumb Co şirketi “akıllı” tuşlu telefonları tanıttı

Modern dünyada akıllı telefonlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelse de, onlara olan aşırı bağımlılık birçok insanda zihinsel yorgunluk ve sürekli bir kaygı hissi uyandırıyor. TechCrunch'ın haberine göre, Dumb Co girişimi bu soruna özgün bir çözüm sunarak, iPhone gibi cihazlardan geçici olarak vazgeçmek isteyenler için özel bir “dumbphone” (tuşlu telefon) modeli geliştirdi. Bu sadece eski teknolojiye bir dönüş değil, aynı zamanda dijital detoks ile gerçek hayat arasındaki altın dengedir. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Şirketin temel fikri, akıllı telefonu tamamen çöpe atmak değil, onu belirli bir süreliğine evde bırakıp dışarıya sadece en gerekli işlevlere sahip kompakt bir cihazla çıkmaya dayanıyor. Dumb Co kurucularından Lidiya Pibodi, kendi deneyimini paylaşırken, akıllı telefondan uzaklaşmanın zihinsel durumuna olumlu etki ettiğini ve sürekli kaygıdan kurtardığını vurguluyor. Ona göre, ekran karşısında geçirilen saatler insanı farkında olmadan tüketiyor.

Teknolojik imkanlar ve kolaylıklar

Dumb Co tarafından sunulan cihaz, dış görünüşüyle 2000'lerin başındaki TCL tuşlu telefonlarını andırsa da, iç yazılımı modern gereksinimlere göre uyarlanmış. Cihaz kullanıcılara şu imkanları sunuyor:

  • WhatsApp mesajlaşma uygulaması üzerinden iletişim kurmak;
  • Spotify ve Apple Music uygulamalarında müzik dinlemek;
  • Uber hizmetinden yararlanmak;
  • iMessage mesajlarını üçüncü taraf uygulamalar aracılığıyla almak.
En önemlisi, bu telefon akıllı telefonla senkronize oluyor. Çağrı yönlendirme özelliği sayesinde iPhone cihazınıza gelen tüm aramaları bu küçük telefonda kabul edebilirsiniz. Bu, kullanıcının sosyal ağların sonsuz akışından uzaklaşırken yakınlarıyla iletişimde kalmasını sağlıyor.

Şirket temsilcisi Afreka Ebanks'a göre, bu tür cihazlar toplumda canlı iletişimin yeniden canlanmasına yardımcı oluyor. “İnsanların akıllı telefona bakıp durmak yerine birbirleriyle daha fazla iletişim kurmasını istiyoruz. Bu telefon sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda sohbet başlatmak için harika bir bahanedir” diyor. Sokakta tuşlu telefon kullanmak birçok kişide merak ve hatta hayranlık uyandırıyor.

Elbette, “dumbphone” kullanmanın kendine has zorlukları da var. Örneğin, T9 sisteminde metin yazmak dokunmatik ekrana göre çok daha yavaş ve zahmetli. Ayrıca cihazın işlem hızı modern amiral gemileriyle yarışamaz. Ancak tam da bu “yavaşlık”, insanı acele etmemeye ve anın tadını çıkarmaya öğretiyor.

Özbekistan pazarında da son yıllarda basit tuşlu telefonlara olan talebin arttığı gözlemleniyor. Çoğu kişi bunları ikincil bir iletişim aracı olarak kullansa da, Dumb Co gibi projeler dijital dünyadan yorulan genç nesil için yeni bir trend haline gelebilir. Akıllı telefonların sonsuz imkanlarından yorulanlar için bu tür “akıllı” tuşlu telefonların gerçek bir kurtuluş olması bekleniyor.

ТехнологияСмартфонiPhoneДумб КоРақамли Детокс
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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