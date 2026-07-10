Bigme Hibreak Dual 2: Çift ekranlı ve 80 Hz yenileme hızına sahip yenilikçi akıllı telefon tanıtıldı

·24·Teknoloji
Bigme Hibreak Dual 2: Çift ekranlı ve 80 Hz yenileme hızına sahip yenilikçi akıllı telefon tanıtıldı

Teknoloji dünyasında özgün çözümleriyle tanınan Bigme şirketi, yeni nesil cihazı Hibreak Dual 2 akıllı telefonunu tanıttı. Bu cihaz, hem geleneksel bir IPS ekranı hem de göz yormayan renkli bir E Ink ekranı aynı anda barındırmasıyla pazardaki rakiplerinden keskin bir şekilde ayrılıyor. Cihaz sadece kitap okuyanlar için değil, aynı zamanda iş sürecinde maksimum verimlilik hedefleyen kullanıcılar için tasarlandı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Hibreak Dual 2 modelinin en temel özelliği, E Ink ekranındaki teknolojik sıçramadır. Genellikle bu tür ekranlar düşük yenileme hızıyla bilinse de, Bigme mühendisleri onu 80 Hz frekansına kadar "hızlandırmayı" başardılar. ixbt.com verilerine göre, bu değer elektronik mürekkepli ekranlar için rekor seviyede kabul ediliyor ve metinleri kaydırırken veya basit arayüz işlemlerinde görüntünün akıcılığını sağlıyor.

İki farklı dünya: IPS ve E Ink uyumu

Akıllı telefonun arka ve ön kısımlarında yer alan ekranlar farklı görevler üstleniyor. Ana E Ink ekranı 6,13 inç boyutunda olup 824 x 1648 piksel çözünürlüğe sahip. Uzun süreli okuma, belgelerle çalışma ve göz sağlığını korumak için idealdir. İkinci, 5 inçlik IPS ekran ise 1280 x 720 piksel çözünürlükte çalışıyor ve video izlemek, oyun oynamak veya renk doğruluğunun önemli olduğu uygulamalarda kullanılabiliyor.

Cihazın teknik özellikleri de modern gereksinimleri tam olarak karşılıyor. İç kısmında yüksek performans garantisi veren MediaTek Dimensity 8300 işlemcisi yer alıyor. Kullanıcı tercihlerine göre 12 veya 16 GB RAM sunuluyor. Bu da çoklu görev modunda akıllı telefonun donmadan çalışmasını sağlıyor.

Ek özellikler ve fiyat

Akıllı telefon, içerik üreticileri ve ofis çalışanları için de kolaylıklar sunuyor: cihaz özel bir kalemi destekliyor. Bu sayede E Ink ekranında el yazısıyla notlar almak veya çizim yapmak mümkün. İletişim tarafında ise 5G ağları ve çift SIM kart yuvası bulunuyor.

  • Ana kamera: 50 megapiksel sensör;
  • Ön kamera: 5 megapiksel;
  • Batarya: 4450 mAh;
  • Şarj: 30 W hızlı şarj teknolojisi.
Şu anda Bigme Hibreak Dual 2 için Kickstarter platformunda ön siparişler kabul ediliyor. Cihazın başlangıç fiyatı 560 dolar olarak belirlendi. Bu tür hibrit cihazlar henüz yaygınlaşmamış olsa da, uzun süre akıllı telefon ekranına bakarak çalışan uzmanlar için oldukça ideal bir seçenek olabilir.

BigmeСмартфонE InkТехнологияMediaTek
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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