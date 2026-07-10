Fizz, Sidechat ve Maveron yatırımcısını casuslukla suçladı

·27·Teknoloji
Fizz, Sidechat ve Maveron yatırımcısını casuslukla suçladı

ABD'deki üniversite öğrencileri arasında popüler olan sosyal platform Fizz ile ana rakibi Sidechat arasındaki hukuki anlaşmazlık yeni bir boyuta taşındı. Yeni mahkeme belgelerine göre Fizz, Maveron risk sermayesi fonu yatırımcısı Jerry Lu'yu gizli iş bilgilerini çalmak ve rakiplerine sızdırmakla suçluyor. Bu durum, girişim ekosisteminde start-up'lar ve yatırımcılar arasındaki güven sorununu ciddi şekilde sorgulatıyor. Bu haberi Techcrunch.com aktarıyor.

İlk dava dilekçesine göre Jerry Lu, Fizz kurucularıyla yatırım yapma niyetiyle görüşmeler gerçekleştirdi. Ancak bu görüşmeler sırasında elde edilen gizli bilgiler — şirketin büyüme stratejisi, kullanıcı verileri ve ürün yol haritası — doğrudan rakip olarak görülen Sidechat sahiplerine iletildi. Bu verilerin, start-up'ın pazardaki konumunu güçlendirmek için kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor.

Rekabette haksız yöntemler

Fizz ve Sidechat arasındaki rekabet uzun süredir oldukça gergin. Her iki platform da üniversite öğrencileri için anonim iletişim ve dedikodu alanı işlevi görüyor. Fizz, rakibini sadece veri hırsızlığıyla değil, başka haksız yöntemlerle de suçluyor. Bunlar arasında şunlar yer alıyor:

  • Yeni üniversite kampüslerinde Fizz uygulamasının başlatılmasını engellemek;
  • Fizz veritabanının hacklendiğine dair yalan söylentiler yaymak;
  • Instagram üzerinden Fizz'e karşı asılsız şikayetler (spam report) göndermek;
  • Öğrencilere Fizz uygulamasını silmeleri için ödeme yapmak.
Jerry Lu'nun 2022 yılında Fizz kurucuları Teddy Solomon ve Ashton Cofer ile görüştükten sonra aldığı notları Sidechat'in sahibi Flower Ave Inc. şirketine gönderdiği ortaya çıktı. İlginç olan ise Lu'nun daha sonra Sidechat projesine resmen yatırım yapmış olması. Mahkemeye sunulan ekran görüntüleri ve yazışmalar, bu gizli bilgi paylaşımının sistematik bir şekilde gerçekleştiğini gösteriyor.

Anonim uygulamaların olumsuz yönleri

Bu uygulamalar öğrenciler arasında popüler olsa da faaliyetleri eğitim kurumları tarafından sert bir şekilde eleştiriliyor. Örneğin, Kuzey Karolina Üniversitesi (UNC) sistemi, kampüslerinde bu uygulamaların kullanımını yasakladı. Bunun nedeni, anonim platformlarda görülen siber zorbalık ve öğrencilerin kişilik haklarına saldırı içeren paylaşımlardır.

Bu dava, teknoloji dünyasında risk sermayesi yatırımcılarının etiği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Birçok start-up kurucusu, fon toplama sürecinde iş sırlarını yatırımcılara güvenerek emanet ediyor. Mahkemenin Fizz lehine karar vermesi durumunda, bu durum risk sermayedarlarının start-up'larla olan ilişkilerinde yeni hukuki engellerin ve katı kuralların ortaya çıkmasına yol açabilir.

Şu an itibarıyla Sidechat ve Maveron temsilcileri bu suçlamalara ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Ancak dava sürecinde ortaya çıkan yeni detaylar, Sidechat'in 2023 yılında popüler Yik Yak uygulamasını satın almasıyla ilgili stratejik planların da Fizz verilerine dayalı olabileceğine işaret ediyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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