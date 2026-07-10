Sandro Tonali 100 milyon sterlin karşılığında Tottenham'a transfer oldu: Londra faktörü ve yeni proje

İngiltere Premier Lig'de yeni transfer dönemi sansasyonel bir anlaşmayla başladı. İtalya milli takımı orta sahası Sandro Tonali, 100 milyon sterlin (yaklaşık 134 milyon dolar) karşılığında Londra ekibi Tottenham'ın oyuncusu oldu. Bu transfer sadece mali boyutuyla değil, Manchester United gibi dev kulüplerin ilgisine rağmen oyuncunun tercihini "Spurs"ten yana kullanmasıyla da dikkat çekiyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor. aktarıyor.

Tottenham, geçtiğimiz sezonlarda beklenmedik bir kriz yaşamıştı. Takım üst üste iki yıl ligi 17. sırada bitirerek küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Ancak Roberto De Zerbi yönetimindeki kulüp, geçen sezon Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazanarak itibarını bir nebze olsun geri kazandı. Şimdi ise kulüp yönetimi kadroyu kökten yenilemeyi ve üst sıralar için mücadele etmeyi hedefliyor.

Neden Londra?

Kulübün eski orta saha oyuncusu Danny Murphy, Goal.com'a verdiği röportajda bu transferin perde arkasına değindi. Ona göre, Sandro Tonali'nin seçiminde Londra şehrinin prestiji ve yaşam koşulları büyük rol oynadı. Murphy, yabancı futbolcular için İngiltere başkentinin her zaman cazip bir destinasyon olmaya devam ettiğini vurguladı.

"Yabancı oyuncular için Londra'nın yerinin başka olduğunu inkar etmek saflık olurdu. Tecrübelerime dayanarak söyleyebilirim ki, bu faktör çok şeyi belirliyor. Eğer Manchester United, Manchester City veya Liverpool gibi takımlar Tonali için Tottenham kadar kararlı bir mali teklifle gelseydi, belki başka bir karar verebilirdi. Çünkü kupa kazanma ihtimali genellikle lokasyonun önüne geçer," diyor Murphy.

Aynı zamanda Tottenham yönetimi, futbolcuyu ikna etmek için tüm imkanlarını seferber etti. Diğer rakip kulüpler transfer ücreti veya maaş konusunda belirli bir sınırı aşmak istemezken, Londra kulübü İtalyan yıldız için rekor düzeyde bir meblağı gözden çıkardı. Bunun, Tonali'nin Kuzey Londra'ya taşınmasında belirleyici faktör olduğu söyleniyor.

Kulüpte kapsamlı reformlar

Sandro Tonali, Tottenham'ın bu yaz yaptığı tek büyük transfer değil. Kulüp, kadroyu güçlendirmek amacıyla şu oyuncuları da renklerine bağladı:

Matheus Fernandes — West Ham takımından gelen yetenekli orta saha oyuncusu;

Jan Paul van Hecke — Brighton savunmasının bel kemiği olan stoper.

Roberto De Zerbi liderliğindeki teknik ekip, şimdi kadroyu beklentileri karşılayamayan oyunculardan temizlemeyi planlıyor. Önümüzdeki haftalarda birçok futbolcunun kulüpten ayrılması bekleniyor. Tonali'nin ise takımın yeni orta sahasının kilit ismi olması ve Tottenham'ı yeniden Şampiyonlar Ligi seviyesine taşıması gerekiyor.

Sonuç olarak, Sandro Tonali transferi Tottenham'ın hedeflerinin hala yüksek olduğunun bir göstergesi. Takım son yıllarda ligde zor dönemlerden geçmiş olsa da, mali güç ve Londra faktörü hala yıldız oyuncuları cezbetmekte ana silah olarak hizmet ediyor.