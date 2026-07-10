Ukrayna'nın Lviv şehrinde seferberlik çalışmaları nedeniyle yerel halk ile Bölgesel İşe Alım Merkezi (TSK) çalışanları arasında kitlesel bir arbede yaşandı. Sıhiv semtinde meydana gelen ve yaklaşık 200 kişinin katıldığı olayda durum hızla kontrolden çıktı. Zamin.uz olayın detaylarını ve Ukrayna üst düzey yönetiminin sert tepkisini sunuyor.

Çatışma nasıl başladı?

Lviv Bölgesi Bölgesel İşe Alım Merkezi tarafından sunulan versiyona göre olaylar şöyle gelişti:

Askerler, Lviv'de yaşayan ve askeri kayıt kurallarını ihlal ettiği için aranan 1996 doğumlu bir şahsın belgelerini kontrol etmeye başladı, ardından onu gözaltına alarak TSK binasına getirdi.

Bunun üzerine yoldan geçen vatandaşlar TSK ekibini fark ederek askerlerin işine müdahale etmeye başladı ve merkezin birkaç çalışanı daha hizmet aracının yolunu kesti.

Sözlü tartışma hızla arbedeye dönüştü; saldırgan tavırlı kalabalık, "Utanç verici!" sloganları eşliğinde askerlerin hizmet aracına zarar vererek aracı devirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, olay yerine gelen polis memurları çatışmayı sadece uzaktan izledi ve aracın devrilmesine engel olmadı. Çatışmalar sonucunda iki asker yaralandı.

Kamera karşısında özürler ve tutuklanan firari

Olaydan sonra internette, aralarında gençlerin de bulunduğu kargaşa katılımcılarının kamera karşısında askerlerden özür dilediği ve "TSK'ya şan olsun!" diye bağırmaya zorlandığı videolar yayıldı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri yetkilileri bu durumu, katılımcılarla yapılan bir "eğitici görüşme" sonucu olarak nitelendirdi.

Şu anda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin faaliyetlerini engellemek ve şiddet kullanmak suçlamasıyla iki ceza davası açıldı. Kargaşanın aktif katılımcılarından biri olan 23 yaşındaki Oleg Gavrilov tutuklandı. Soruşturmaya göre, bir polise biber gazı sıktı ve ona vurdu. Mahkemede, Gavrilov'un aslında er olduğu ve bu yılın Şubat ayında askeri birliğini izinsiz terk ettiği (firar ettiği) ortaya çıktı.

Yetkililerin tepkisi: Zelenskiy ve Budanov ne dedi?

Bu kitlesel kargaşa, ülkenin üst düzey yönetiminden sert açıklamalara yol açtı:

Volodimir Zelenskiy (Ukrayna Devlet Başkanı): «Bu çok kötü bir durum, askeri üniformalı insanlara karşı çok kötü bir tutum. Böyle olmamalı.»

Kirill Budanov (Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı): «Eğer bugün kendi ordunuzun bir askerinin üniformasını yırtıp onu dövüyorsanız, yarın sizi aynı şekilde dövecek ve kıyafetlerinizi yırtacak düşman ordusundan sizi kimin koruyacağını düşünün.»

Ukrayna Savunma Bakanlığı ise bu durumdan sadece Rus propagandasının faydalandığını (videoların Rus medyasında geniş yer bulması nedeniyle) belirterek, seferberlik yöntemlerinin "iyileştirilmesi gerektiğini" kabul etti.

Seferberlik sisteminde derin kriz

Lviv'deki bu patlama, uzun süren askeri operasyonların arka planında halk arasında biriken yorgunluk ve hoşnutsuzluğun bir ürünüdür. Ukrayna vatandaşları uzun süredir TSK çalışanlarının sokaklarda erkekleri yasadışı yollarla yakalayıp minibüslere zorla bindirmesinden şikayetçi.

Ukrayna Ombudsmanının verileri durumun sistemsel bir hal aldığını gösteriyor: