Nükleer enerjide devrim: Ampera 30 yıl boyunca yakıt gerektirmeyen bir reaktör geliştiriyor

ABD merkezli Ampera şirketi, enerji sektöründe büyük bir dönüm noktası olması beklenen yeni bir projeyi duyurdu. Şirket, Adelphi Technology ile iş birliği yaparak nötron üretimi teknolojisi üzerinde özel haklar elde etti. Bu ortaklık sonucunda, gelecekte veri merkezlerini, sanayi tesislerini ve askeri üsleri kesintisiz enerjiyle beslemesi beklenen son derece kompakt ve güvenli subkritik nükleer reaktörlerin geliştirilmesi planlanıyor. Bu bilgiyi Ixbt.com aktarıyor. haber

Ampera teknolojisinin temel özelliği, subkritik yapısında yatmaktadır. Geleneksel nükleer enerji santrallerinden farklı olarak, bu reaktörler kendi başlarına bir zincirleme nükleer reaksiyonu sürdüremezler. Süreci başlatmak ve devam ettirmek için harici bir nötron kaynağı gereklidir. Ixbt.com'a göre, harici jeneratör kapatıldığında nükleer reaksiyon neredeyse anında durur. Bu, teknolojik felaket riskini minimuma indiren en üst düzey güvenlik mekanizmasıdır.

Teknolojik iş birliği ve yeni fırsatlar

Proje kapsamında Ampera, Kaliforniya merkezli Adelphi Technology şirketinin hisselerini satın aldı. Söz konusu şirket, 40 yılı aşkın süredir bilimsel ve devlet projeleri için kompakt nötron kaynakları üretmektedir. Artık laboratuvar ortamındaki bu çalışmalar, ticari enerji sistemlerine uyarlanacak. Uzmanlar, 2025 yılı sonundan bu yana nötron jeneratörlerini gelecekteki reaktörlerin mimarisine entegre etmek üzerinde çalışıyor.

Ampera, kendi nükleer platformunu oluşturma yolunda şimdiden bir dizi önemli adım attı. Özellikle şirket, 3D yazıcı kullanılarak üretilen reaktör aktif bölgesinin tam ölçekli bir prototipini sundu. Silisyum karbürden yapılan bu yapı, dayanıklılığı ve verimliliği ile öne çıkıyor.

30 yıllık otonom enerji ve yakıt rezervi

Geliştiriciler, yeni nesil reaktörlerin yakıt değiştirmeden 30 yıla kadar hizmet verebileceğini belirtiyor. Bu gösterge, özellikle uzak bölgelerdeki tesisler ve deniz taşımacılığı için büyük önem taşıyor. Gelecekte bu tür cihazların şu alanlarda kullanılması öngörülüyor:

Büyük veri merkezlerinin (Data-centers) otonom enerji ile beslenmesi;

Sanayi tesisleri ve fabrikalar için sürdürülebilir güç kaynağı;

Askeri üslerin ve stratejik tesislerin enerji bağımsızlığı;

Büyük deniz gemileri ve denizaltılar için kompakt motorlar.

Ampera ayrıca kendi yakıt altyapısını da geliştiriyor. Şirket, Avustralya'da toryum tedariki ve umut verici nükleer yakıt türlerinin üretimiyle ilgilenen bir yan kuruluş kurdu. Toryum, geleneksel uranyuma kıyasla daha güvenli ve doğada daha yaygın bulunan bir hammadde olarak kabul ediliyor.

Enerji sistemini modernize eden ve nükleer enerjiye ilgi duyan ülkeler için bu tür kompakt ve güvenli teknolojiler gelecekte büyük önem taşıyabilir. Küçük modüler reaktörler, büyük nükleer santrallere kıyasla daha hızlı inşa edilebilmeleri ve daha güvenli yönetilebilmeleri ile dikkat çekmektedir.