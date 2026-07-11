Redmi Note 17 serisi zamlanıyor: Xiaomi yeni amiral gemisi kalitesinde özellikler vaat ediyor

Xiaomi'nin en popüler akıllı telefon serisi olan Redmi Note serisinin, yeni nesilde önemli bir fiyat artışıyla karşılaşması bekleniyor. Şirket temsilcileri, Redmi Note 17 ve Redmi Note 17 Pro modellerinin fiyatlarının önceki nesillere göre daha yüksek olacağına işaret ederek kullanıcıları buna hazırlıklı olmaya çağırdı. Bu haber, Ixbt.com tarafından aktarılıyor.

Redmi'nin ürün müdürü Suncun, Weibo sosyal ağında kullanıcılarla etkileşime girerken, yeni cihazların fiyatıyla ilgili bir soruya kısa ve öz bir şekilde: "Manevi olarak hazırlıklı olun" yanıtını verdi. Ixbt.com'un verilerine göre bu durum, yeni akıllı telefonların fiyatlarının önemli ölçüde artacağına işaret ediyor.

Ancak fiyat artışı sadece bir pazarlama stratejisi değil, cihazların teknik özelliklerinin ve malzeme kalitesinin ciddi oranda iyileştirilmesiyle ilgili. Müdür, Redmi Note 17 serisinin bu serinin tarihindeki en iyi tasarıma, en kaliteli malzemelere ve üst düzey montaj kalitesine sahip olacağını vurguladı.

Teknik devrim: 9000 mAh batarya ve yüksek koruma

Şu anda bilinen teknik özellikler gerçekten şaşırtıcı. Temel Redmi Note 17 modelinin 7 inç OLED ekran, 50 MP kamera ve rekor düzeyde 8000 mAh kapasiteli batarya ile donatılması bekleniyor. Bu, orta segment akıllı telefonlar için görülmemiş bir güç kaynağıdır.

Redmi Note 17 Pro modeli ise daha yüksek zirveleri hedefliyor. Temel özellikleri şunlardır:

9000 mAh kapasiteli devasa batarya;

1.5K çözünürlüklü ve 3500 nit parlaklığa sahip düz ekran;

Gorilla Glass Victus 2 koruyucu cam;

IP66, IP68, IP69 ve IP69K standartlarına göre tam su ve toz korumalı gövde.

Ayrıca Redmi, Pro versiyonu için özel bir batarya destek programı da duyurdu. İlk dört yıl içinde batarya kapasitesi yüzde 80'in altına düşerse, şirket bunu ücretsiz olarak değiştirecek. Beşinci yılda ise belirli şartlar altında kullanıcılara daha büyük, 10 000 mAh kapasiteli bir batarya takma imkanı sunulacak.

Redmi Note serisi her zaman "fiyat ve performans" dengesiyle lider konumda olmuştur. Fiyatların artması yerel alıcılar için beklenmedik bir durum olabilir, ancak sunulan amiral gemisi seviyesindeki özelliklerin bu değişikliği haklı çıkarması bekleniyor. Yeni modellerin kesin tanıtım tarihi ve satışa çıkış zamanı henüz açıklanmadı.