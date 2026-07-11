Redmi Note 17 serisi zamlanıyor: Xiaomi yeni amiral gemisi kalitesinde özellikler vaat ediyor

·27·Teknoloji
Redmi Note 17 serisi zamlanıyor: Xiaomi yeni amiral gemisi kalitesinde özellikler vaat ediyor

Xiaomi'nin en popüler akıllı telefon serisi olan Redmi Note serisinin, yeni nesilde önemli bir fiyat artışıyla karşılaşması bekleniyor. Şirket temsilcileri, Redmi Note 17 ve Redmi Note 17 Pro modellerinin fiyatlarının önceki nesillere göre daha yüksek olacağına işaret ederek kullanıcıları buna hazırlıklı olmaya çağırdı. Bu haber, Ixbt.com tarafından aktarılıyor.

Redmi'nin ürün müdürü Suncun, Weibo sosyal ağında kullanıcılarla etkileşime girerken, yeni cihazların fiyatıyla ilgili bir soruya kısa ve öz bir şekilde: "Manevi olarak hazırlıklı olun" yanıtını verdi. Ixbt.com'un verilerine göre bu durum, yeni akıllı telefonların fiyatlarının önemli ölçüde artacağına işaret ediyor.

Ancak fiyat artışı sadece bir pazarlama stratejisi değil, cihazların teknik özelliklerinin ve malzeme kalitesinin ciddi oranda iyileştirilmesiyle ilgili. Müdür, Redmi Note 17 serisinin bu serinin tarihindeki en iyi tasarıma, en kaliteli malzemelere ve üst düzey montaj kalitesine sahip olacağını vurguladı.

Teknik devrim: 9000 mAh batarya ve yüksek koruma

Şu anda bilinen teknik özellikler gerçekten şaşırtıcı. Temel Redmi Note 17 modelinin 7 inç OLED ekran, 50 MP kamera ve rekor düzeyde 8000 mAh kapasiteli batarya ile donatılması bekleniyor. Bu, orta segment akıllı telefonlar için görülmemiş bir güç kaynağıdır.

Redmi Note 17 Pro modeli ise daha yüksek zirveleri hedefliyor. Temel özellikleri şunlardır:

  • 9000 mAh kapasiteli devasa batarya;
  • 1.5K çözünürlüklü ve 3500 nit parlaklığa sahip düz ekran;
  • Gorilla Glass Victus 2 koruyucu cam;
  • IP66, IP68, IP69 ve IP69K standartlarına göre tam su ve toz korumalı gövde.
Ayrıca Redmi, Pro versiyonu için özel bir batarya destek programı da duyurdu. İlk dört yıl içinde batarya kapasitesi yüzde 80'in altına düşerse, şirket bunu ücretsiz olarak değiştirecek. Beşinci yılda ise belirli şartlar altında kullanıcılara daha büyük, 10 000 mAh kapasiteli bir batarya takma imkanı sunulacak.

Redmi Note serisi her zaman "fiyat ve performans" dengesiyle lider konumda olmuştur. Fiyatların artması yerel alıcılar için beklenmedik bir durum olabilir, ancak sunulan amiral gemisi seviyesindeki özelliklerin bu değişikliği haklı çıkarması bekleniyor. Yeni modellerin kesin tanıtım tarihi ve satışa çıkış zamanı henüz açıklanmadı.

XiaomiRedmi Note 17СмартфонТехнологияГаджет
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Xiaomi, kıyafet bakımı için devrim niteliğindeki Mijia Washing and Drying Set Pro setini tanıttıXiaomi, kıyafet bakımı için devrim niteliğindeki Mijia Washing and Drying Set Pro setini tanıttıBugün, 04:52Meta, kullanıcı tepkilerinin ardından Instagram'daki tartışmalı AI özelliğini kaldırdıMeta, kullanıcı tepkilerinin ardından Instagram'daki tartışmalı AI özelliğini kaldırdıBugün, 04:513 dakikada tam şarj: Çin'de rekor kıran katı hal bataryası geliştirildi3 dakikada tam şarj: Çin'de rekor kıran katı hal bataryası geliştirildiBugün, 03:53Tıpta devrim: Unitree G1 insansı robotu ilk kez cerrahi bir operasyonda yer aldıTıpta devrim: Unitree G1 insansı robotu ilk kez cerrahi bir operasyonda yer aldıBugün, 03:25ASRock'ın özel koruma sistemi bile GeForce RTX 5090'ın erimesini engelleyemediASRock'ın özel koruma sistemi bile GeForce RTX 5090'ın erimesini engelleyemediBugün, 02:56Bluesky sosyal ağına yeni kalıcı yönetici atandıBluesky sosyal ağına yeni kalıcı yönetici atandıBugün, 02:53
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi