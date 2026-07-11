Honor, motosiklet tutkunları için özel Watch 6 Plus Motorcycle Edition akıllı saatini tanıttı

Çinli teknoloji devi Honor, yeni ürünü olan Watch 6 Plus modelinin özel bir versiyonunu tanıttı. Motorcycle Edition olarak adlandırılan bu cihaz, ünlü motosiklet yarışçısı Zhang Xue ve onun ZX Moto markası ile iş birliği içinde geliştirildi. Yeni gadget, sadece kendine has tasarımıyla değil, aynı zamanda motosiklet tutkunları için tasarlanmış özel fonksiyonlarıyla da dikkat çekiyor. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor.

Ixbt.com'un bilgilerine göre, bu saatin temel farkı yazılımında ve dış görünüşünde ortaya çıkıyor. Cihaz açıldığında ekranda ZX Moto logolu özel bir animasyon beliriyor ve bildirimler, motosiklet motorunun kükremesini andıran seslerle geliyor. Ayrıca, motosiklet sürücüleri için hız aşımı uyarı sistemi ve özel bir motosiklet modu da eklenmiş.

Teknik özellikler ve ekran yetenekleri

Teknik açıdan Motorcycle Edition, standart Honor Watch 6 Plus modelinin tüm avantajlarını koruyor. Cihaz, 3000 nit tepe parlaklığına sahip 1,46 inç AMOLED ekranla donatılmış. Bu değer, güneşli bir günde, özellikle motosiklet sürerken bilgilerin ekrandan zorlanmadan okunmasını sağlıyor. Kasa kalınlığı 10,8 mm, ağırlığı ise sadece 41 gram.

Akıllı saatin en güçlü yönlerinden biri pil ömrüdür. 1000 mAh kapasiteli batarya, enerji tasarrufu modunda 35 güne kadar, aktif kullanımda ise 17 güne kadar dayanabiliyor. Eğer GPS navigasyonu sürekli açık kalırsa, cihaz 42 saat boyunca kesintisiz çalışabiliyor. Bu, uzun mesafe seyahat eden gezginler ve sporcular için oldukça önemli bir değerdir.

Spor ve sağlık takibi

Honor Watch 6 Plus Motorcycle Edition, 120'den fazla spor modunu destekliyor. Bunlar arasında 15 profesyonel program bulunuyor. Örneğin, badminton tutkunları için vuruş gücü ve hızını analiz eden, oyun istatistiklerini tutan özel bir mod mevcut. Altı uydu sistemini destekleyen GPS modülü ise konumun hassas bir şekilde belirlenmesini sağlıyor.

Sağlık takip fonksiyonları da eksiksiz sunuluyor:

Sürekli kalp atış hızı (nabız) ölçümü;

Kandaki oksijen seviyesinin (SpO2) kontrolü;

Aerobik ve anaerobik yüklemelerin analizi;

NFC modülü ile temassız ödeme imkanı.

Cihaz, su ve toza karşı IP69 ve 5 ATM standartlarını karşılıyor; yani onunla rahatlıkla yüzebilir veya ekstrem koşullarda hareket edebilirsiniz. Şu anda Çin'de bu model için ön siparişler alınmaya başlandı. Özel versiyonun fiyatı yaklaşık 235 dolar olup standart modelden biraz daha pahalıdır. Satışların 22 Temmuz'da başlaması bekleniyor.