Bluesky sosyal ağına yeni kalıcı yönetici atandı

Son zamanlarda X (eski adıyla Twitter) platformuna ana alternatif olarak görülen Bluesky sosyal ağında önemli bir yönetim değişikliği yaşandı. Bu yılın mart ayından bu yana şirkete geçici olarak liderlik eden Toni Schneider, artık resmen kalıcı İcra Kurulu Başkanı (CEO) görevini üstlendi. Bu atama, platformun gelişim stratejisini yeniden gözden geçirdiği bir dönemde gerçekleşti. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Toni Schneider, teknoloji dünyasında büyük bir deneyime sahip bir isimdir. WordPress ve Tumblr gibi büyük projelerin arkasındaki Automattic şirketinin kurucu ortağı olarak tanınır. Ayrıca, Bluesky yatırımcılarından biri olan True Ventures risk sermayesi şirketinin de ortağıdır. Schneider'in ifadelerine göre, dört aylık geçici görev süresinin ardından platformun misyonuna tamamen inanmış ve görevinde kalmaya karar vermiştir.

Hatırlatmak gerekirse, Bluesky projesinin uzun süreli yöneticisi Jay Graber mart ayında görevinden ayrılarak inovasyon direktörü pozisyonuna geçmişti. Graber döneminde platformun kullanıcı sayısı 43 milyona ulaştı ve AT Protocol olarak bilinen merkeziyetsiz teknoloji önemli ölçüde genişletildi. Şimdi ise Schneider, bu temel üzerinde yeni özellikler inşa etmeyi hedefliyor.

Yeni strateji: Küçük topluluklar ve gizlilik

Toni Schneider, kişisel blogunda gelecekteki planlarından bahsederken, ana odağını "daha küçük alanlar ve kapalı topluluklar" oluşturmaya çevireceğini vurguladı. Ona göre, tam da bu yaklaşım inovasyonun bir sonraki dalgasını ve kullanıcı büyümesini sağlayacaktır. Bu, açık ve küresel bir akıştan ziyade, ilgi alanlarına dayalı daha güvenli bir ortama yönelme anlamına geliyor.

Bluesky'ın tarihi doğrudan Twitter ile bağlantılıdır. Başlangıçta Twitter bünyesinde küçük bir proje olarak başlayan platform, daha sonra bağımsız bir yapıya dönüştü. Özellikle Elon Musk'ın Twitter yönetimini devralıp X olarak yeniden adlandırmasının ardından Bluesky, değişikliklerden memnun olmayan kullanıcılar için ana sığınak görevi gördü.

Ancak son verilere göre platform, kullanıcıları elde tutma konusunda zorluklar yaşıyor. Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerindeki zaferinden sonra platformda aktivite keskin bir şekilde artmış olsa da, sonrasında büyüme hızının yavaşladığı gözlemlendi. Bazı uzmanlar platformun geleceği hakkında şüphelerini dile getirirken, yeni yöneticinin atanması Bluesky için hayati bir önem taşıyabilir.

Schneider'in önündeki temel görev, Bluesky sosyal ağını sadece "X'in bir kopyası" olarak değil, kendine has değerlere sahip bağımsız bir marka olarak şekillendirmektir. Açıklamasını "Bu hikayenin henüz en başındayız" sözleriyle tamamladı.