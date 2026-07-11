Meta, kullanıcı tepkilerinin ardından Instagram'daki tartışmalı AI özelliğini kaldırdı

Meta, Instagram sosyal ağında kullanıcıların herkese açık profillerindeki fotoğrafları yapay zeka yardımıyla düzenlemelerine olanak tanıyan yeni özelliği iptal etti. Bu karar, sosyal medya kullanıcılarının ve hak savunucularının sert tepkilerinin ardından alındı. Şirket temsilcileri, yeni teknolojinin beklenen sonucu vermediğini ve güvenlik açısından soru işaretleri yarattığını kabul etti. Bu haberi Techcrunch.com aktarıyor. bildiriyor.

Hafta başında Meta, Meta Superintelligence Labs birimi tarafından geliştirilen Muse Image adlı yeni bir AI jeneratörünü tanıtmıştı. Bu araç kapsamında kullanıcılara, @-işareti aracılığıyla başka bir herkese açık hesabı etiketleyerek, o hesabın fotoğraflarını temel alan yeni görseller oluşturma imkanı verilmişti. Ancak en büyük sorun, fotoğrafları kullanılan kişiye bu konuda herhangi bir bildirim gönderilmemesiydi.

TechCrunch'ın haberine göre, bu özelliğin duyurulması internette büyük bir yankı uyandırdı. Birçok uzman ve kullanıcı, kişisel gizliliğin ihlali ve fikri mülkiyetin yasa dışı kullanımı riskinden duydukları endişeyi dile getirdi. Hatta büyük teknoloji yayınları, bu özelliğin nasıl kapatılacağına dair özel rehberler bile yayımladı.

Güvenlik ve kontrol meselesi

Meta, resmi blogunda yayımladığı açıklamada, kullanıcı geri bildirimlerinin dikkate alındığını vurguladı. Şirket açıklamasında, "Amacımız, yararlı bir yaratıcı araç sunmak ve insanların kendi içeriklerinin nasıl kullanılacağı üzerinde kontrol sahibi olmalarını sağlamaktı. Ancak bu özelliğin beklenen amaca ulaşamadığına dair görüşleri duyduk ve onu tamamen kaldırmaya karar verdik" ifadelerine yer verildi.

Puck News kurucusu Dylan Byers'a göre, Meta'ya sadece sıradan kullanıcılar değil, ünlü CAA (Creative Artists Agency) dahil olmak üzere büyük yetenek ajansları da baskı yaptı. Ünlülerin yüzlerinin yapay zeka yardımıyla uygunsuz içerikler dahil olmak üzere çeşitli amaçlarla kullanılma riski, bu kararın hızlı bir şekilde alınmasını tetikledi.

Yapay zeka sosyal ağlara entegre edildiğinden beri, bu teknolojinin kötüye kullanım vakaları artıyor. Özellikle kadın ünlülerin yüzlerinin sahtesinin oluşturulması (deepfake) yoluyla müstehcen görseller üretilmesi küresel bir sorun haline geldi. Meta'nın sunduğu özellik ise bu tür istismarlara kapı aralayabilirdi.

Instagram, Özbekistan'daki en popüler platformlardan biri olduğu için bu haber Özbek kullanıcılar için de büyük önem taşıyor. Kişisel verilerin ve fotoğrafların güvenliği konusu yerel segmentte de sıkça tartışılmaktadır. Meta'nın bu geri adımı, büyük teknoloji devlerinin kullanıcıların güvenlik konusundaki taleplerini dinlemek zorunda olduğunu gösterdi.

Şu anda Muse Image jeneratörünün diğer özellikleri çalışmaya devam ediyor, ancak başkalarının herkese açık profillerine dayanarak görsel oluşturma imkanı tamamen engellendi. Şirket, gelecekte bu tür araçları uygulamaya koymadan önce güvenlik filtrelerini daha da güçlendirme sözü veriyor.