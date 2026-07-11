Xiaomi, kıyafet bakımı için devrim niteliğindeki Mijia Washing and Drying Set Pro setini tanıttı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, ev aletleri pazarında ses getirecek yeni Mijia Washing and Drying Set Pro setini tanıttı. Bu yeni set, 10 kg kapasiteli akıllı bir çamaşır makinesi ve aynı kapasitede bir kurutma makinesini içeriyor. ixbt.com'un haberine göre, bu premium setin fiyatı yaklaşık 900 dolar olarak belirlendi ve yenilikçi özellikleriyle en talepkar kullanıcıları bile şaşırtması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Çamaşır makinesinin en önemli özelliği Super Electrolysis teknolojisidir. Cihazın içindeki elmas kaplamalı özel elektrotlar, suyu elektroliz ederek aktif oksijen üretir. Xiaomi mühendisleri, bu yöntemin kumaşları geleneksel deterjanlardan daha derinlemesine temizlediğini ve giysilerdeki en zorlu lekeleri bile kolayca çıkardığını belirtiyor.

Akıllı dozajlama ve kaynak tasarrufu

Mijia Washing and Drying Set Pro, akıllı bir dozajlama sistemi ile donatılmıştır. Cihaz, tamburdaki çamaşırların ağırlığını bağımsız olarak algılar ve deterjan ile yumuşatıcıyı 0,75 ml hassasiyetle hesaplayarak kullanır. Bir kez doldurulan hazneler ortalama bir aylık kullanıma yeterlidir. Ayrıca kullanıcılar, yumuşatıcı yerine dezenfektan sıvılar da kullanabilirler.

Zaman ve kaynak tasarrufu konusuna da özel önem verilmiştir. Günlük yıkama için tasarlanan hızlı mod sadece 36 dakika sürmektedir. Üreticinin hesaplamalarına göre bu mod, yıkama süresini %45, su tüketimini %33 ve elektrik tüketimini %40 oranında azaltmaktadır; bu da enerji verimliliğinin kritik olduğu günümüz pazarında oldukça önemlidir.

Kumaşlara hassas yaklaşım ve kurutma teknolojisi

Setin içindeki kurutma makinesi, yaklaşık 36 °C sıcaklıkta hassas kurutma modu sunan bir ısı pompası (heat pump) ile donatılmıştır. Sistem, kumaş türüne göre parametreleri otomatik olarak seçer, bu da yünlü giysilerin bile zarar görmemesini sağlar. Evcil hayvan sahipleri için ise giysilerdeki tüy ve ince lifleri etkili bir şekilde temizleyen dört aşamalı özel bir filtreleme sistemi geliştirilmiştir.

Cihazların tasarımı da dikkat çekicidir; kompakt gövde yapısı sayesinde mobilyaların içine tamamen yerleştirilebilirler. Kullanıcının tercihine göre makineleri yan yana veya üst üste (sütun şeklinde) kurma imkanı mevcuttur. Dikey konumda toplam yükseklik 1720 mm olup, bu da evdeki alandan önemli ölçüde tasarruf sağlar.

Xiaomi ekosisteminin bir parçası olarak bu set, Mi Home uygulaması üzerinden uzaktan kontrol edilebilir. Ayrıca Xiao AI sesli asistanı ve yazılımı uzaktan güncelleme (OTA) özellikleri de mevcuttur. Tamburun iç aydınlatması ve yıkama sırasında ek çamaşır ekleme imkanı gibi küçük ama önemli kolaylıklar, kullanım deneyimini daha keyifli hale getirir.