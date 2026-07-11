Uzay devrimi: Zenno Astronautics yakıtsız çalışan manyetik motoru test etti

·35·Teknoloji
Uzay devrimi: Zenno Astronautics yakıtsız çalışan manyetik motoru test etti

Yeni Zelandiya merkezli girişim Zenno Astronautics, uzay endüstrisinde büyük bir dönüm noktası olması beklenen teknolojiyi başarıyla test etti. Şirket, uyduları yönlendirmek için geleneksel kimyasal yakıt gerektirmeyen, süper iletken mıknatıslarla çalışan bir sistemi uzayda ilk kez uygulamaya koydu. Bu teknoloji, uyduların hizmet ömrünü önemli ölçüde uzatabilir ve uzay keşif maliyetlerini düşürebilir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Supertorquer adı verilen bu sistem, Impulse Space şirketinin Mira uydusuna entegre edilmişti. Cihaz, geçtiğimiz yılın Kasım ayında SpaceX görevi kapsamında yörüngeye fırlatıldı. Testler sırasında sistem, Dünya'nın manyetik alanı ile etkileşime girerek uydunun yönelimini başarıyla değiştirebildiğini kanıtladı.

Teknolojinin çalışma prensibi ve avantajları

Geleneksel motorlardan farklı olarak Supertorquer, güneş panellerinden elde edilen elektrik enerjisini kullanır. Bu enerji, süper iletken bobinleri besleyerek kontrollü bir manyetik alan oluşturur. Söz konusu alan, Dünya'nın manyetik alanı ile etkileşime girerek cihazı istenen yöne çevirmek için gerekli kuvveti üretir. Bu süreçte hiçbir yakıt tüketilmez, bu da uydunun ağırlığını azaltmaya yardımcı olur.

Süper iletkenlik durumuna ulaşmak için bobinlerin çok düşük sıcaklıkta olması gerekir. Zenno Astronautics mühendisleri, uzay koşullarına uyarlanmış özel bir soğutma sistemi geliştirdiler. Bu sistem, bir ısı pompası ve çok katmanlı yalıtım yardımıyla bobinlerin sıcaklığını -196 °C derecede sabit tutar. En önemlisi, böylesine karmaşık bir soğutma işlemi için sadece 48 watt enerji harcanmaktadır.

Gelecek planları: Ay'dan Mars'a

Zenno Astronautics kurucusu ve CEO'su Max Arshavsky'ye göre, uzayda güneş enerjisi sınırsız miktarda mevcuttur, bu nedenle manyetik sistemlerin kullanılması uyduları yönlendirmek için en etkili yoldur. Şirket, gelecekte bu teknolojiyi daha da genişletmeyi planlıyor. Gelecekteki hedefler arasında şunlar yer alıyor:

  • Uzay araçlarını birbirine yaklaştırma ve kenetleme sistemlerini iyileştirmek;
  • Ay ve Mars'a uçacak gemiler için sadece güneş enerjisiyle çalışan manyetik motorlar yaratmak;
  • Uzay radyasyonundan koruyan manyetik kalkanlar tasarlamak.
Şimdilik radyasyondan korunma fikri sadece konsept aşamasında olsa da, yakıtsız kontrol sisteminin başarısı uzay teknolojilerinde yeni bir dönem başlattı. Ixbt.com verilerine göre bu buluş, uyduların yörüngede daha uzun süre kalmasını sağlayacak çünkü faaliyetleri artık gemideki sınırlı yakıt rezervine bağlı olmayacak.

КосмосТехнологияZenно АстронаутиксSpaceXСунъий Йўлдош
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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