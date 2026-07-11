3 dakikada tam şarj: Çin'de rekor kıran katı hal bataryası geliştirildi

Çin Bilimler Akademisi'nden bilim insanları, elektrikli araç endüstrisinde devrim yaratması beklenen yeni nesil katı hal lityum-metal batarya prototipini tanıttı. Bu buluş, hem yüksek enerji yoğunluğunu hem de ultra hızlı şarj kapasitesini aynı anda sunmasıyla sektör uzmanlarının dikkatini çekiyor. Bu gelişmeyi Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com verilerine göre, yeni batarya hücresi 451,5 Wh/kg enerji yoğunluğuna ulaştı. En şaşırtıcı yanı ise cihazın 20C şarj hız katsayısı ile çalışabilmesi. Bu değer, bataryanın sıfırdan yüzde 100'e sadece üç dakika içinde şarj edilebileceği anlamına geliyor. Günümüzde elektrikli araç sahipleri için en büyük sorun olan uzun şarj bekleme süresi, bu teknoloji sayesinde çözüme kavuşabilir.

Güvenlik ve dayanıklılık testleri

Araştırmacılar bataryanın dayanıklılığını da özellikle vurguluyor. Deneyler sırasında batarya, 700 kez maksimum hızda şarj ve deşarj döngüsünden geçtikten sonra bile kararlı özelliklerini korumayı başardı. Bu tür veriler, katı hal bataryaları için oldukça yüksek bir sonuç olarak kabul ediliyor.

Güvenlik konusunda da yeni geliştirme, geleneksel lityum-iyon bataryalardan üstün olduğunu kanıtladı. Pouch cell (paket tipi hücre) gövdesindeki batarya, en zorlu testlerden biri olan çivi batırma testinden (nail penetration test) başarıyla geçti. Bu tür bir test, bataryanın kısa devreye karşı direncini gösteriyor ve yangın riskinin minimum olduğunu doğruluyor.

Sektördeki yeri ve gelecek beklentileri

Bugün dünya pazarındaki çoğu elektrikli araç, ABD ve Avrupa markaları dahil olmak üzere 150 kW ile 350 kW arası hızlı şarj sistemlerini destekliyor. Ancak bataryayı önemli ölçüde doldurmak yine de 20 ila 40 dakika sürüyor. Çin'in BYD, CATL ve Ganfeng Lithium gibi devleri, şu anda bu süreyi kısaltmak için ciddi araştırmalar yürütüyor.

Yeni teknolojinin seri üretime geçirilmesi yolunda bazı engeller de bulunuyor:

Seri üretim sürecinin karmaşıklığı ve yüksek maliyeti;

Gerçek kullanım koşullarında uzun vadeli dayanıklılığın test edilmesi gerekliliği;

Devlet düzenleyici kurumlarından güvenlik standartlarına uygunluk sertifikalarının alınması.

Sektör analistlerine göre, katı hal bataryalarının 2026-2028 yılları arasında pazara geniş çapta girmesi bekleniyor. O zamana kadar lityum-demir-fosfat (LFP) bataryalar, uygun maliyetleri ve bilinen teknolojileri nedeniyle elektrikli araç pazarında lider kalmaya devam edecek. Ancak Çinli bilim insanlarının bu keşfi, gelecekte elektrikli araçları geleneksel araçlara yakıt doldurmaktan daha hızlı şarj etmeyi mümkün kılacak.