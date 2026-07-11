Bill Gates'in kızının kurduğu Phia girişimi dolandırıcılıkla suçlanıyor

·46·Teknoloji
Bill Gates'in kızının kurduğu Phia girişimi dolandırıcılıkla suçlanıyor

Milyarder Bill Gates'in kızı Phoebe Gates ve ortağı Sophia Kianni tarafından kurulan alışveriş girişimi Phia, ciddi bir tartışmanın merkezinde yer aldı. Bloomberg tarafından yürütülen bir araştırmaya göre platform, "cookie stuffing" olarak bilinen etik dışı bir yöntem kullanmakla suçlanıyor. Bu yöntem, girişimin kendisinin aracılık etmediği satışlardan yasa dışı yollarla komisyon almasına olanak sağlamış olabilir. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

2025 yılında kurulan Phia projesi, kısa sürede 40 milyon dolardan fazla yatırım toplamayı başarmıştı. Yatırımcılar arasında Kim Kardashian ve Hailey Bieber gibi dünyaca ünlü isimlerin bulunması, projeye olan ilgiyi daha da artırmıştı. Ancak son suçlamaların girişimin itibarına ciddi zarar vermesi ve geleceğini belirsizliğe sürüklemesi bekleniyor.

Bloomberg'in verilerine göre Phia, bir tarayıcı eklentisi olarak çalışıyor ve kullanıcılara çeşitli çevrim içi mağazalardaki en düşük fiyatları ve indirim kodlarını bulmalarında yardımcı oluyor. Sistem, affiliate marketing (satış ortaklığı) temelinde çalışıyor; yani kullanıcı uygulama üzerinden bir satın alma işlemi gerçekleştirdiğinde, mağaza girişime belirli bir miktarda komisyon ödüyor.

Haksız rekabet ve "cookie stuffing" mekanizması

Araştırma sırasında, kullanıcı bir çevrim içi mağazanın sitesine kendisi veya başka bir platform aracılığıyla girse bile, Phia'nın arka planda gizlice yeni bir sayfa açtığı tespit edildi. Ödeme aşamasında program, diğer ortakların yönlendirme kodlarını silerek yerlerine kendi kodunu yerleştirdi. Sonuç olarak, satın alma işlemi için verilen ödül gerçek yönlendiriciye değil, Phia'nın hesabına aktarıldı.

Bu durumun ortaya çıkmasının ardından, en büyük ortaklık platformlarından biri olan Impact.com, Phia ile çalışmayı durdurdu ve onu sistemden çıkardı. Bu tür uygulamaların daha önce de büyük şirketler arasında anlaşmazlıklara yol açtığını belirtmek gerekir. Örneğin, PayPal'ın sahibi olduğu Honey servisi de benzer bir suçlamayla şu anda mahkemelik durumda.

Phia temsilcileri Bloomberg'e yaptıkları açıklamada, sorunun tespit edildiğini ve giderilmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti. Yayın tarafından yapılan ikinci bir inceleme hatanın düzeltildiğini doğrulasa da, girişimin ortaklarının ve büyük perakendecilerin bu "düzeltme" ile tatmin olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

Çevrim içi alışverişlerin ve cashback hizmetlerinin popülerleştiği bir dönemde, bu tür teknolojik dolandırıcılıklar uluslararası pazarda dijital etik konusunu gündeme getiriyor. Phia yönetimi ve Phoebe Gates şu an için konuyla ilgili ek bir resmi açıklama yapmaktan kaçınıyor.

PhiaBill GatesСтартапТехнологияBloomberg
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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