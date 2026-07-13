S7 Airlines ve UAC arasında Tu-214 uçakları üzerine görüşmeler devam ediyor

Rus havayolu şirketi S7 Airlines ile Birleşik Uçak Şirketi (UAC) arasında Tu-214 yolcu uçaklarının teslimatına ilişkin müzakerelerin durduğuna dair haberler yalanlandı. Taraflar arasındaki diyalog aktif bir aşamada devam etmekte olup sözleşmenin iptali söz konusu değildir. Bu bilgi Ixbt.com tarafından bildirilmektedir. kaynaklıdır.

TASS ajansının S7 basın servisine dayandırdığı habere göre, taşıyıcı ve üretici arasında günlük iletişim kurulmuş olup, Şubat 2024'te imzalanan mutabakat zaptından bu yana birçok önemli alanda kayda değer ilerlemeler kaydedilmiştir. Şu anda uzmanlar, hava araçlarının teknik görevlerini netleştirmekle meşguldür.

Teknik özellikler ve mürettebat konusu

Müzakerelerin ana noktalarından biri uçak kokpitinin yapısına odaklanmaktadır. S7 Airlines için iki kişilik mürettebat tarafından yönetilen bir modifikasyon önceliklidir. Bu, modern havacılık standartlarına uygundur ve operasyonel maliyetleri düşürmeye olanak tanır.

Buna rağmen havayolu, belirli şartlar altında ilk uçakları üç kişilik mürettebatla (iki pilot ve bir uçuş mühendisi) teslim alma olasılığını da değerlendirmektedir. Bu, üretim sürecini hızlandırmak ve filo yenilemesini geciktirmemek amacıyla yapılabilir.

Şu anda sadece teknik parametreler değil, aynı zamanda uçakların kullanımına yönelik finansal model ve lojistik süreçler de derinlemesine analiz edilmektedir. Uluslararası yaptırımlar nedeniyle yerli uçaklara olan ihtiyacın keskin bir şekilde artmasıyla, bu proje Rus havacılık endüstrisi için stratejik bir öneme sahiptir.

Daha önce medyada S7 ile UAC arasındaki anlaşma şartlarının yeniden gözden geçirildiğine veya teslimat süresinin belirsiz bir tarihe ertelendiğine dair çeşitli gayriresmi bilgiler yayılmıştı. Ancak resmi açıklama bu söylentilere son verdi.

Tu-214 uçakları, yabancı Boeing ve Airbus modellerine alternatif olarak görülen Rusya'nın uzun menzilli dar gövdeli uçaklarıdır. Özbekistan havacılık pazarı için de bu süreçler ilgi çekicidir, çünkü bölgesel uçuş güvenliği ve teknik destek, büyük ölçüde komşu ülkelerdeki havacılık filosunun durumuna bağlıdır.