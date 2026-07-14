Norveç'te insan hareketlerine çok yakın robot kollar geliştirildi

·2·Teknoloji
Norveç'te insan hareketlerine çok yakın robot kollar geliştirildi

Norveç merkezli 1X şirketi, insan eli hareketlerini neredeyse birebir taklit edebilen yeni nesil robot kollarını tanıttı. Geliştiriciler, cihazın günlük hayatta insanlara yardımcı olmak için tasarlandığını ve karmaşık, hassas hareketleri bile doğru bir şekilde gerçekleştirebildiğini belirtiyor.

Yayınlanan videolarda robotun bir ampulü vidalayabildiği, bir üzüm salkımından taneleri zarar vermeden koparabildiği ve kıyafet giyip çıkarmaya yardımcı olabildiği görülüyor. Bu durum, cihazın sadece güçlü değil, aynı zamanda oldukça dikkatli hareket edebildiğini de kanıtlıyor.

Robot kollardaki yüksek hassasiyetli sensörler ve insan elindeki tendonların çalışma prensibine benzer mekanizma sayesinde, nesneleri zarar vermeden tutabiliyor ve ince işleri yapabiliyor. Bu nedenle teknolojinin gelecekte ev işleri, bakım hizmetleri ve daha birçok alanda kullanılması planlanıyor.

Beyaz eldivenli robot kollar lego bloklarını diziyor ve bir kıyafet fermuarını tutuyor.

Şirketin verdiği bilgilere göre, robot kolların satışı bu yıl içinde başlayacak. Cihazın fiyatı 20 bin dolar olarak belirlenirken, abonelik sistemiyle kullanımın aylık maliyeti yaklaşık 500 dolar olacak.

Robotik1XTeknolojiYapay ZekaNorveç
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Charos
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