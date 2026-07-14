John Terry: İngiltere kadro kalitesi bakımından Arjantin'den daha güçlü

·21·Spor
John Terry: İngiltere kadro kalitesi bakımından Arjantin'den daha güçlü

İngiltere Milli Takımı'nın eski kaptanı ve Chelsea efsanesi John Terry, Dünya Kupası yarı finali öncesinde sürpriz bir açıklamada bulundu. Terry'ye göre, İngiltere'nin kadrosu şu anda son dünya şampiyonu Arjantin'den her pozisyonda daha üstün. Bu karşılaşmanın sadece iki dev takımın mücadelesi değil, aynı zamanda Thomas Tuchel yönetimindeki yeni dönemin en ciddi sınavı olması bekleniyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

FIFA Podcast programına konuk olan Terry, Güney Amerikalıların kadrosunda Lionel Messi gibi bir yıldız bulunmasına rağmen, "Üç Aslan"ın endişelenmesine gerek olmadığını vurguladı. Eski savunma oyuncusuna göre, İngiltere Milli Takımı'nın bireysel yetenekleri şu anda turnuvadaki diğer tüm takımlardan daha yüksek. Bu durum, yarı final mücadelesinde İngilizlere psikolojik bir üstünlük sağlayabilir.

"Arjantin konusunda endişeli değilim. Onlara baktığımda bizden daha iyi olduklarını görmüyorum. Bence birebir karşılaştırdığımızda, bizim her oyuncumuz rakibinden daha üstün," ifadelerini kullandı John Terry. Bu görüşü, sosyal medyada ve futbol uzmanları arasında geniş çaplı tartışmalara yol açtı.

Tecrübe ve yetenek çatışması

Terry kadro konusunda İngilizleri üstün görse de, rakibin büyük turnuvalardaki tecrübesini göz ardı etmedi. Arjantin, son yıllarda üst üste dört büyük turnuvada zafere ulaşarak kendine has bir kazanan mentalitesi oluşturdu. İngiltere kadrosunda ise sekiz yıl önceki Dünya Kupası yarı finalinden sadece beş oyuncu — Harry Kane, John Stones, Jordan Pickford, Marcus Rashford ve Jordan Henderson — kaldı.

Bu mücadelenin ana konusu şüphesiz Lionel Messi etrafında dönecek. 39 yaşındaki efsane, kariyerinde ilk kez İngiltere'ye karşı resmi bir maçta sahaya çıkacak. Terry, Messi'nin etkisini eski takım arkadaşı Eden Hazard ile kıyasladı. Ona göre Messi, tıpkı Hazard gibi en zor durumlarda maçın kaderini değiştirebilen az sayıdaki futbolcudan biri.

Bilgi olarak, bu turnuvada İngiltere adına Harry Kane ve Jude Bellingham altışar golle hücum hattını sırtlıyor. Arjantin ise çoğu zaman Messi'nin bireysel yeteneklerine güvenerek galibiyete ulaşıyor. John Terry'nin bu cesur tahmininin Thomas Tuchel'in öğrencileri için ek bir motivasyon mu yoksa gereksiz bir baskı mı olacağını zaman gösterecek.

İngiltereArjantinJohn TerryLionel MessiHarry Kane
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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