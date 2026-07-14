Microsoft CEO'su Satya Nadella yapay zeka riskleri konusunda uyardı

·22·Teknoloji
Microsoft CEO'su Satya Nadella yapay zeka riskleri konusunda uyardı

Yapay zeka (AI) teknolojilerinin hızlı gelişimi sadece yeni fırsatlar değil, aynı zamanda beklenmedik riskleri de beraberinde getiriyor. Microsoft CEO'su Satya Nadella, son açıklamasında teknoloji dünyası için beklenmedik ve açık bir uyarıda bulundu. Nadella'ya göre, OpenAI ve Anthropic gibi büyük laboratuvarların hizmetlerini kullanan şirketler, farkında olmadan işlerinin geleceğini riske atıyorlar. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Nadella, günümüzde yapay zeka modellerini kullananların aslında "çifte bedel ödediğini" vurguluyor. Öncelikle AI tokenları ve hizmetleri için doğrudan ödeme yaparken, ikinci ve en önemlisi, en gizli ve değerli ticari verilerini bu modellere sunuyorlar. Bu veriler modeli daha akıllı hale getirmek için kullanılıyor; sonuç olarak büyük teknoloji laboratuvarları müşterilerinin iç sırlarını öğrenerek onlara rakip haline gelebiliyor.

"Truva Atı" etkisi ve veri hırsızlığı

ixbt.com'a göre, Silikon Vadisi'ndeki birçok yatırımcı ve uzman bu modelleri "Truva Atı"na benzetiyor. Şirketler iş verimliliğini artırmak amacıyla AI modellerine ne kadar çok veri yüklerse, bu modeller o kadar çok şey öğreniyor. Satya Nadella bu süreci "fikri mülkiyet sızıntısı" olarak adlandırdı. Ona göre model, kullanıcıların düzeltmelerinden, sorgularından ve ajanların kullandığı araçlardan öğrenerek şirketin kendine has know-how'ını ele geçiriyor.

Bu durum, özellikle gelişmekte olan pazarlardaki startup'lar ve büyük işletmeler için de geçerlidir. Yerel şirketler, küresel AI hizmetlerini kullanırken müşteri tabanlarını, stratejik planlarını ve iç algoritmalarını ifşa edebilirler. Nadella bu tür bilgileri, "bir rakibin asla satın alamayacağı, ancak AI modellerinin bedavaya elde ettiği bir servet" olarak tanımladı.

Distilasyon ve adil kullanım meselesi

Microsoft CEO'su bir diğer önemli soruna daha dikkat çekti: AI modellerini geliştiren şirketler, internetteki tüm açık verileri modellerini eğitmek için ücretsiz kullanıyor ancak başkalarının kendi modellerini incelemesine izin vermiyor. Nadella bunu adaletsizlik olarak görüyor. Ona göre, laboratuvarlar açık verileri kullanıyorsa, işletmeler de bu modellerden elde edilen sonuçlara dayanarak kendi küçük ve daha ucuz modellerini oluşturma (distilasyon) hakkına sahip olmalıdır.

Şu anda Anthropic gibi şirketler, modellerinin sonuçlarının diğer rakipler, özellikle de Çin açık kaynaklı modelleri tarafından kopyalanmasından şikayetçi. Ancak Nadella, model geliştiricilerinin bu konudaki kısıtlamalarını "ironik" olarak nitelendirdi. Ona göre teknoloji devleri de açıklık ilkelerine uymak zorundadır.

Sonuç olarak, Satya Nadella'nın bu açıklaması, AI pazarında yeni bir düzenleme döneminin başladığının habercisidir. Şirketler artık sadece AI fırsatlarından yararlanmayı değil, aynı zamanda en değerli varlıkları olan verilerini nasıl koruyacaklarını da ciddi şekilde düşünmek zorundalar. Aksi takdirde, bugünün yardımcısı yarının en güçlü rakibine dönüşebilir.

MicrosoftSatya NadellaYapay ZekaOpenAITeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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