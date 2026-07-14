Erling Haaland Norveç ile Dünya Kupası hakkında: “Hayatımdaki en harika yolculuktu”

·4·Spor
Erling Haaland Norveç ile Dünya Kupası hakkında: “Hayatımdaki en harika yolculuktu”

Manchester City ve Norveç milli takımının yıldızı Erling Haaland, sona eren Dünya Kupası'ndaki performansının ardından duygularını paylaştı. Norveç çeyrek finalde İngiltere'ye yenilerek turnuvaya veda etse de, golcü oyuncu bu turnuvanın hayatını ve dünya görüşünü tamamen değiştirdiğini vurguladı. Haberi Goal.com aktarıyor.

Norveç milli takımı için bu turnuva gerçek bir peri masalına dönüştü. ABD sahalarında geçen altı hafta boyunca İskandinavlar, sadece aldıkları sonuçlarla değil, sergiledikleri oyunla da taraftarların sevgisini kazandı. Erling Haaland, VG gazetesine verdiği röportajda bu dönemi “hayatındaki en çılgın 40 gün” olarak nitelendirdi ve bunu tarif edecek kelime bulamadığını ifade etti.

Tarihi zafer ve ulusal yükseliş

Turnuva boyunca Norveç, Brezilya'yı mağlup ederek dünya futbol kamuoyunu şaşırttı. Ancak Erling Haaland için sahadaki sonuçlardan daha önemli şeyler var. Ona göre takım, Norveç'i dünya futbol haritasına geri döndürmeyi başardı ve tüm ülkeyi birleştirdi. Edinilen bilgilere göre, çeyrek final maçını Oslo'daki Kraliyet Sarayı önünde 20 binden fazla taraftar takip etti.

“Tek kelimeyle harikaydı. Brezilya'yı yenmek bir yana, Norveç'i tüm dünyaya tanıtabilmiş olmamız beni daha çok heyecanlandırıyor. Sanırım bu turnuva hem Norveç'i hem de beni değiştirdi. Son altı hafta içinde o kadar çok duygu yaşadık ki, bunları sindirmek zor oluyor” diyor golcü oyuncu.

Acı verici mağlubiyet ama büyük gurur

İngiltere'ye karşı oynanan çeyrek final maçı Norveç için dramatik bir şekilde sona erdi. Erling Haaland, maç sırasındaki bazı hakem kararlarına değindi. Özellikle skor 1-1 iken Norveç'in gol atabileceği pozisyondaki faul ve direkten dönen şut hakkındaki tartışmalar aklında kalmış. Goal.com'un haberine göre futbolcu, bu küçük detayların maçın kaderini belirlediğini vurguladı.

“Sonuçta sadece gurur duyuyorum. Yol boyunca takımımla gurur duydum. Umarım bu sonuç insanları birleştirmiştir. Bundan ders çıkarmalı ve daha güçlü hale gelmeliyiz. Şimdi ise yorgunum, biraz dinlenme ve tatile çıkma vakti geldi” diye ekledi Manchester City forveti.

Erling Haaland bu turnuva ile sadece kulüp düzeyinde değil, milli takım formasıyla da lider olduğunu kanıtladı. ABD'deki performansı Norveç futbolu için yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Şimdi golcü oyuncu, kısa bir aranın ardından İngiltere Premier Lig maçlarına hazırlanmak üzere kulübüne dönecek.

Erling HaalandNorveçManchester CityFutbolDünya Kupası
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Barcelona ve Chelsea'nin hedefinde: Fisnik Asllani için transfer yarışı kızıştıBarcelona ve Chelsea'nin hedefinde: Fisnik Asllani için transfer yarışı kızıştıBugün, 02:11John Terry: İngiltere kadro kalitesi bakımından Arjantin'den daha güçlüJohn Terry: İngiltere kadro kalitesi bakımından Arjantin'den daha güçlüBugün, 01:54Xabi Alonso Chelsea'nin yeni teknik direktörü olarak tanıtıldı: Premier Lig'e dönüş ve yeni bir dönemXabi Alonso Chelsea'nin yeni teknik direktörü olarak tanıtıldı: Premier Lig'e dönüş ve yeni bir dönemBugün, 01:52Ruben Amorim Ederson'u Milan'a getirmek istiyor: Manchester United transferi suya düştüRuben Amorim Ederson'u Milan'a getirmek istiyor: Manchester United transferi suya düştüBugün, 01:13Pedro Porro Fransa maçına güvenle bakıyor: "Her şey bizim elimizde"Pedro Porro Fransa maçına güvenle bakıyor: "Her şey bizim elimizde"Bugün, 00:48Özbekistan kaybetti, ancak 2026 Dünya Kupası'nda bir istatistikle şaşırttıÖzbekistan kaybetti, ancak 2026 Dünya Kupası'nda bir istatistikle şaşırttıBugün, 00:44
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı