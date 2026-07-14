Erling Haaland Norveç ile Dünya Kupası hakkında: “Hayatımdaki en harika yolculuktu”

Manchester City ve Norveç milli takımının yıldızı Erling Haaland, sona eren Dünya Kupası'ndaki performansının ardından duygularını paylaştı. Norveç çeyrek finalde İngiltere'ye yenilerek turnuvaya veda etse de, golcü oyuncu bu turnuvanın hayatını ve dünya görüşünü tamamen değiştirdiğini vurguladı. Haberi Goal.com aktarıyor.

Norveç milli takımı için bu turnuva gerçek bir peri masalına dönüştü. ABD sahalarında geçen altı hafta boyunca İskandinavlar, sadece aldıkları sonuçlarla değil, sergiledikleri oyunla da taraftarların sevgisini kazandı. Erling Haaland, VG gazetesine verdiği röportajda bu dönemi “hayatındaki en çılgın 40 gün” olarak nitelendirdi ve bunu tarif edecek kelime bulamadığını ifade etti.

Tarihi zafer ve ulusal yükseliş

Turnuva boyunca Norveç, Brezilya'yı mağlup ederek dünya futbol kamuoyunu şaşırttı. Ancak Erling Haaland için sahadaki sonuçlardan daha önemli şeyler var. Ona göre takım, Norveç'i dünya futbol haritasına geri döndürmeyi başardı ve tüm ülkeyi birleştirdi. Edinilen bilgilere göre, çeyrek final maçını Oslo'daki Kraliyet Sarayı önünde 20 binden fazla taraftar takip etti.

“Tek kelimeyle harikaydı. Brezilya'yı yenmek bir yana, Norveç'i tüm dünyaya tanıtabilmiş olmamız beni daha çok heyecanlandırıyor. Sanırım bu turnuva hem Norveç'i hem de beni değiştirdi. Son altı hafta içinde o kadar çok duygu yaşadık ki, bunları sindirmek zor oluyor” diyor golcü oyuncu.

Acı verici mağlubiyet ama büyük gurur

İngiltere'ye karşı oynanan çeyrek final maçı Norveç için dramatik bir şekilde sona erdi. Erling Haaland, maç sırasındaki bazı hakem kararlarına değindi. Özellikle skor 1-1 iken Norveç'in gol atabileceği pozisyondaki faul ve direkten dönen şut hakkındaki tartışmalar aklında kalmış. Goal.com'un haberine göre futbolcu, bu küçük detayların maçın kaderini belirlediğini vurguladı.

“Sonuçta sadece gurur duyuyorum. Yol boyunca takımımla gurur duydum. Umarım bu sonuç insanları birleştirmiştir. Bundan ders çıkarmalı ve daha güçlü hale gelmeliyiz. Şimdi ise yorgunum, biraz dinlenme ve tatile çıkma vakti geldi” diye ekledi Manchester City forveti.

Erling Haaland bu turnuva ile sadece kulüp düzeyinde değil, milli takım formasıyla da lider olduğunu kanıtladı. ABD'deki performansı Norveç futbolu için yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Şimdi golcü oyuncu, kısa bir aranın ardından İngiltere Premier Lig maçlarına hazırlanmak üzere kulübüne dönecek.