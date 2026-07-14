Intel uzayı fethetmek için en gelişmiş Starfire işlemcilerini tanıttı

Intel, uzay araçları ve aşırı zorlu koşullarda çalışan cihazlar için özel olarak geliştirilen Starfire işlemcilerini resmen tanıttı. Uzay endüstrisinde genellikle güvenilirlik gerekçesiyle oldukça eski çiplerin kullanıldığı göz önüne alındığında, bu yeniliğin teknoloji dünyasında büyük bir dönüm noktası olması bekleniyor. Intel, bu kez en son teknolojik başarılarını yörünge cihazlarına uygulamaya karar verdi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni işlemcilerin en önemli özelliği, Intel'in en gelişmiş 18A üretim teknolojisi temelinde üretilmiş olmalarıdır. ixbt.com'un bilgilerine göre, şirket henüz tüm teknik detayları açıklamasa da, uzay çiplerinin mimari açıdan yakında çıkması beklenen Panther Lake ailesine yakın olduğu tahmin ediliyor. Bu durum, uzay teknolojileri ile tüketici pazarındaki performans arasındaki farkı önemli ölçüde azaltıyor.

İki farklı güç ve benzersiz performans

Starfire serisi iki kategoriye ayrılıyor: Low Power (enerji tasarruflu) ve Performance (yüksek performans). Her iki seçenek de aynı yapılandırmaya sahip olup dört güçlü çekirdek, dört küçük LP-çekirdek ve dört çekirdekli Xe grafik işlemcisinden (iGPU) oluşuyor. Ancak çalışma frekansları ve enerji tüketimleri farklı şekilde belirlenmiş.

Low Power versiyonu 10 W güç tüketiyor ve merkezi işlemcisi ile grafik işlemcisi 1 GHz frekansına kadar çalışıyor. Yapay zeka görevlerinden sorumlu NPU birimi ise 45 TOPS performans sağlıyor. Performance versiyonu ise 35 W TDP değerine sahip olup işlemci frekansı 3,1 GHz, grafik birimi ise 2 GHz seviyesine kadar çıkabiliyor. Bu modeldeki NPU gücü 70 TOPS'a ulaşıyor, bu da uzayda karmaşık hesaplamaların yapılabilmesine olanak tanıyor.

Ekstrem koşullar ve dayanıklılık

Uzay çipleri için en temel gereksinim dayanıklılıktır. Intel Starfire işlemcileri, -55 ile +125 derece arasındaki aşırı sıcaklık değişimlerine dayanabiliyor. Ayrıca, uzaydaki güçlü radyasyona karşı özel koruma ile donatılmış olmaları, uzun süreli görevlerde kararlı bir şekilde çalışmalarını garanti ediyor.

Şirket yetkilileri, bu işlemcilerin hizmet ömrünün en az 10 yıl olduğunu belirtiyor. Bu tür yüksek teknolojili çiplerin ortaya çıkışı, uzay istasyonları ve uydularda yapay zeka yeteneklerinden daha geniş çapta yararlanılmasını, verilerin doğrudan yörüngede analiz edilmesini ve Dünya'ya hazır sonuçların gönderilmesini mümkün kılıyor.