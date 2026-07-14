6 yaşındaki çocuk hafta sonlarını dağ temizliğine adadı

·21·Dünya
6 yaşındaki çocuk hafta sonlarını dağ temizliğine adadı

Çin'de bir baba ve 6 yaşındaki oğlunun asil girişimi sosyal medyada birçok kullanıcının dikkatini çekti. İkili, her hafta sonu turistlerin geride bıraktığı plastik atıkları toplamak için dağlara çıkıyor.

Edinilen bilgiye göre, bu alışkanlık başlangıçta çocuğun telefon kullanımını azaltmak amacıyla başladı. Ancak zamanla bu basit aktivite, doğayı koruma, çalışkanlık ve çevresel sorumluluğu çocuğa uygulamalı olarak aşılayan bir aile geleneğine dönüştü.

Baba ve oğul, her seferinde dağ yollarında yürüyerek patikalarda ve dinlenme alanlarında bırakılan plastik şişeleri ve diğer atıkları topluyor. Son gezilerinden birinde yaklaşık dört saat içinde 166 boş plastik şişe toplamayı başardılar.

Toplanan atıklar satılmadı. Aksine, plastik atık toplama işiyle uğraşan temizlik görevlilerine ücretsiz olarak teslim edildi. Bu girişim internet kullanıcıları tarafından sıcak karşılandı ve birçok ebeveyn için çocuk yetiştirmede örnek bir davranış olarak kabul ediliyor.

ÇinÇevreDoğaÇocuk EğitimiSosyal Sorumluluk
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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