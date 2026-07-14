Barcelona ve Chelsea'nin hedefinde: Fisnik Asllani için transfer yarışı kızıştı

·3·Spor
Barcelona ve Chelsea'nin hedefinde: Fisnik Asllani için transfer yarışı kızıştı

Alman kulübü Hoffenheim'ın forveti Fisnik Asllani, mevcut transfer döneminin en çok aranan oyuncularından biri haline geldi. Avrupa'nın önde gelen kulüpleri, özellikle Barcelona ve Chelsea, 23 yaşındaki yeteneği kadrolarına katmak için ciddi adımlar atmaya başladı. Futbolcunun Bundesliga'daki etkileyici performansı, onu transfer listelerinin zirvesine taşıdı. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Hoffenheim Sportif Direktörü Andreas Schicker, Kicker'e verdiği röportajda futbolcunun geleceğiyle ilgili görüşmelerin sürdüğünü resmen doğruladı. Schicker'e göre kulübe hem Almanya içinden hem de yurt dışından ilgi çekici teklifler geliyor. Bu durum, forvetin yaz transfer döneminde Rhein-Neckar-Arena'dan ayrılma ihtimalini güçlendiriyor.

Transfer bedeli ve sözleşme maddeleri

Asllani ile Hoffenheim arasındaki mevcut sözleşme 2029 yılına kadar devam etse de, kontrattaki özel bir madde transferi kolaylaştırabilir. Edinilen bilgilere göre, futbolcunun serbest kalma bedeli 30 milyon avronun altında. Güncel piyasa değeri ve oyuncunun gösterdiği performans göz önüne alındığında, bu rakam birçok kulüp için oldukça cazip bir fırsat olarak görülüyor.

Barcelona, Asllani seçeneğini mart ayından beri değerlendiriyor. Katalan ekibinin teknik direktörü Hansi Flick, hücum hattını güçlendirmeyi hedefliyor. Ferran Torres'in Paris Saint-Germain'e transfer olması durumunda, Blaugrana yönetiminin Alman forvet için girişimlerini hızlandırması bekleniyor. Flick'in oyuncunun yeteneklerine olan aşinalığı, transferde belirleyici bir rol oynayabilir.

Ancak İspanyol devine İngiltere Premier League temsilcileri ciddi bir rakip. Chelsea ve Tottenham scoutları, Asllani'nin fiziksel yapısının ve oyun tarzının İngiliz futboluna tam uyum sağlayacağına inanıyor. Londra kulüpleri, forveti projelerinin önemli bir parçası olarak görüyor ve finansal açıdan Barcelona ile rekabet edebilecek güçteler.

Fisnik Asllani, geçtiğimiz sezon kendini kanıtlamayı başardı. Tüm kulvarlarda çıktığı 33 maçta 10 gol atıp 9 asist yaptı. Bu istatistikler genç bir forvet için oldukça verimli kabul ediliyor ve piyasa değerinin artmasını sağlıyor. Artık futbolcunun hangi ligi tercih edeceği, olayların seyrini belirleyecek.

FutbolTransferlerBarcelonaChelseaHoffenheim
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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