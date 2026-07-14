Apple, OpenAI'a dava açtı: Gizli veriler çalındı

Teknoloji dünyasının iki devi Apple ve OpenAI arasında ciddi bir hukuki ihtilaf patlak verdi. Apple, yapay zeka alanında lider olan OpenAI şirketini ticari sırları çalmak ve gizli verileri yasa dışı yollarla ele geçirmekle suçlayarak mahkemeye başvurdu. İddiaya göre OpenAI, Apple'ın eski çalışanlarını bünyesine katarak henüz duyurulmamış ürünlere ait kritik teknik belgeleri ele geçirdi. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Apple tarafından sunulan belgelerde, şirketin eski sistem mühendisi Chang Liu'nun işten ayrıldıktan sonra Apple ağındaki nadir ve daha önce bilinmeyen bir hatayı (bug) kullanarak gizli dosyaları indirdiği belirtiliyor. Bu güvenlik açığı "sıfırıncı gün" (zero-day) kategorisine giriyor; yani Apple mühendisleri onu düzeltmeye fırsat bulamadan eski çalışan bu açığı kötü niyetli amaçlarla kullanmayı başardı.

Gizli projeler ve teknik hırsızlık

TechCrunch'ın haberine göre Chang Liu, OpenAI'da çalışmaya başladıktan sonra birkaç hafta boyunca Apple ağına bağlı kalmaya devam etti. Liu, henüz piyasaya sürülmemiş ürünlerin mühendislik sunumları, teknik spesifikasyonları ve proje verileri dahil olmak üzere düzinelerce donanım aracına ait belgeyi ele geçirdi. Apple'ın sunucu günlüklerinin incelenmesi sonucunda, bu hatayı yalnızca Liu'nun kullandığı tespit edildi.

Ayrıca dava dosyasında Liu'nun sadece sistem hatasını kullanmakla kalmayıp, aynı zamanda tanıdığı ve o sırada hala Apple çalışanı olan Yu-Ting Peng'in iş dizüstü bilgisayarını da izinsiz kullandığı belirtiliyor. Daha sonra Peng de Apple'dan ayrılarak OpenAI ekibine katıldı. Bu durum, OpenAI tarafından Apple'ın iç verilerini sistematik olarak toplama girişimi olarak değerlendiriliyor.

Apple temsilcilerine göre eski çalışan, kendisine verilen iş dizüstü bilgisayarını da iade etmedi ve bu cihaz üzerinden şirketin bulut depolama alanlarına erişmeye çalıştı. 2024 yılının Şubat ayında Liu'nun, Apple'ın mühendislik dosyalarının ve proje belgelerinin bulunduğu iç ağına defalarca erişmeye çalıştığı kaydedildi.

Güvenlik sistemindeki zayıf noktalar

Bu olay, büyük teknoloji şirketleri için çalışanların işten ayrılma sürecinde veri güvenliğini sağlamanın ne kadar zor olduğunu bir kez daha gösterdi. Normalde bir çalışan işten ayrıldığı anda tüm erişim izinlerinin iptal edilmesi gerekir. Ancak beklenmedik yazılım hataları veya insan faktörü nedeniyle gizli verilerin yabancı ellere geçme riski her zaman mevcuttur.

Apple, şu anda bu hatayı tamamen giderdiğini ve tüm yetkisiz erişim noktalarını kapattığını açıkladı. OpenAI ise henüz bu suçlamalarla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Söz konusu dava sürecinin sadece iki şirket arasındaki ilişkilere değil, aynı zamanda tüm Silikon Vadisi'ndeki personel değişimi ve fikri mülkiyetin korunması kurallarına da ciddi etkileri olması bekleniyor.